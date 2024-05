Mariana Wainstein: “Llamar a un judío ‘nazi’ es el peor insulto que le podés hacer”

Política

Mariana Wainstein, directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se refirió este miércoles a la polémica causada por el profesor grado 5 de Bellas Artes de la Universidad de la República (Udelar) Carlos Musso Rinaldi, quien llamó a la jerarca “nazi”.

En diálogo con Montevideo Portal, aseguró que “llamar a un judío ‘nazi’ es el peor insulto que le podés hacer”, y agregó que se trata de un hecho “muy grave”. “Es un acto de incitación al odio”, dijo.

Acerca de denunciar a Musso por “difamación e injurias”, dijo que la presentará en “estos días”, pero no tiene “ningún apuro”

“Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Sé quién es, es un artista reconocido”, indicó, y comentó que no tiene idea de los motivos de la acción del profesor.

Por otro lado, Wainstein dijo en rueda de prensa que se trata de “un acto de antisemitismo”. “Me expone al escarnio público”, sostuvo, y comunicó que “también va a haber dos denuncias más a título institucional”, por parte del MEC y del Comité Central Israelita del Uruguay.

“A mí no me expresó nada (Musso). El que sí me llamó fue el decano de la Facultad de Bellas Artes, Fernando Miranda, para pedirme disculpas”, contó.

La jerarca afirmo que “queda expectante para ver lo que la Udelar va a hacer”

“Yo no tengo ningún resentimiento hacia el profesor, no es eso lo que me lleva a hacer la denuncia. Me lleva a hacer la denuncia un sentimiento de responsabilidad hacia este tipo de temas en este momento”, aseguró.