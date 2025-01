Da Silva sobre Conexión Ganadera: “El agujero es de US$ 250 millones, da escalofríos”

Política

El senador del Partido Nacional y reconocido defensor del sector productivo agropecuario uruguayo, Sebastián Da Silva, se refirió este miércoles a la compleja situación económica y financiera que atraviesan empresas como Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte.

Consultado sobre estos agentes privados que captan fondos de ahorristas para volcarlos a inversiones ganaderas y posteriormente pagar buenas tasas de utilidad (de entre el 7% y el 9%), el dirigente nacionalista dijo que lo sorprendió la situación.

“Recién se dio a conocer el pasivo de Conexión Ganadera, que es de US$ 400 millones. A cualquiera le puede dar un escalofrío, al tener un activo de US$ 150 millones. Por lo tanto, el agujero es de US$ 250 millones. Además de quedar sin palabras, hay que recordar que en el transcurso de estos años a uno le preguntaban. Te decían que habían cobrado unos pesitos, una herencia, que vendieron una casa y siempre yo los dirigía a Conexión Ganadera, pese que a nosotros no nos generaba ningún tipo de respeto. Ahora, además de sorprenderme, tengo la obligación de poner un norte claro. Estos son negocios entre privados, por lo que cualquier organismo gubernamental no tiene ningún tipo de responsabilidad”, afirmó Da Silva en diálogo con Informativo Sarandí.

“Segundo. No por negocios entre privados que resultan mal tiene que haber una sobre regulación en el sector ganadero. Cualquiera que tenga un poco de idea, que corra atrás de los novillos, sabe que por lo pronto las tasas de intereses eran atractivas de más. Si no, en el resto de la ganadería seríamos todos giles. No por eso, tiene que haber sobre regulación de los contratos entre los productores y privados”, insistió Da Silva.

El empresario agropecuario vaticinó que para él el negocio de “portafolios ganaderos de inversión” van a desaparecer del país tras esta situación.

