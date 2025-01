Conexión Ganadera reconoció diferencia de US$ 250 millones entre su pasivo y los activos

Negocios y Tendencias

La empresa Conexión Ganadera informó este martes a un grupo de inversores sobre una diferencia de US$250 millones entre el pasivo de la empresa y los activos. Así lo afirmó el abogado representante de varios inversores, Sebastián Dotta, en diálogo con Valor Agregado de radio Carve.

Ante esto, la compañía planteó reperfilar el negocio bajo un esquema de acuerdo privado con los inversores, tal como también informó La Diaria.

“La situación transmitida a los inversionistas es que hoy por hoy Conexión Ganadera está con un pasivo de US$ 400 millones de dólares en cuanto a dinero de los inversionistas y un activo que ronda los US$ 150 millones, tanto en cabezas de ganado, como en créditos a cobrar y demás. No tenemos mucho el detalle de ese activo, pero según las cifras entregadas ronda los US$ 150 millones; no todo es cabezas de ganado”, señaló Dotta.

El abogado dijo que la explicación de la diferencia registrada fue atribuida “a la variación del negocio ganadero, los precios, la sequía, y obviamente la corrida que ha afectado a este tipo de empresas a partir de la caída de otros fondos ganaderos”, en alusión a Grupo Larrarte y a República Ganadera.

Además, indicó que en este momento los pagos a los inversores están suspendidos.

Dotta también señaló que el acuerdo para el “reperfilamiento” del negocio fue planteado por la empresa como un camino para “evitar la vía concursal” y “lograr el repago”.

La reunión del martes fue con un grupo de unos 100 inversores, seleccionados por montos y antigüedad. En tanto, este jueves habrá un informe a otros 4.000 inversores.

La empresa también pidió un plazo de 60 días para analizar un escenario financiero a futuro, y otros 60 días para presentar el acuerdo privado y hacerlo efectivo.

De acuerdo con lo afirmado por el abogado, Conexión Ganadera remarcó su intención de “reperfilar el negocio sin llegar a concurso”.

