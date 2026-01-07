Da Silva dijo que FA debe “pedir perdón”; diputado respondió “seguí esperando sentado”

Política

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a la relación del Frente Amplio (FA) con Nicolás Maduro y tras realizar una recomendación, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir le respondió.

En el marco de la primera sesión del 2026 de la Comisión Permanente, los legisladores debatieron sobre la situación en Venezuela, donde el expresidente Nicolás Maduro fue capturado a manos del Ejército de los Estados Unidos y ahora afrontará un juicio en Nueva York.

Da Silva cuestionó a exdirigentes del Frente Amplio por tener relación con el exlíder venezolano. “Piensan que con el viru viru la gente se va a olvidar de que un presidente de la República estuvo vestido con una campera del Ejército venezolano”, dijo en referencia a la fotografía de José Mujica con el atuendo de Venezuela.

Además agregó: “No dejo de sorprenderme de la amnesia del Frente Amplio, de la izquierda con respecto a la nueva realidad. Hoy son los promotores del derecho internacional, los que defendieron a Maduro una y mil veces”.

“No tienen la decencia de pedirle perdón a los uruguayos y al pueblo venezolano. Tienen que pedir perdón”, reafirmó.

En medio de su discurso, Da Silva protagonizó un intenso intercambió con la presidenta de la Comisión Permanente, Bettiana Díaz.

Tras esto, el presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir, le respondió al nacionalista a través de una publicación en la red social X.

“Seguí esperando sentado”, escribió.

