Política

Da Silva a Pereira por críticas a turismo: “Obedece a que no tiene cultura de trabajo”

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva aseguró este martes que las críticas del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, “obedecen a que no tiene cultura de trabajo”. “Él no sabe lo que implica preparar un emprendimiento para la temporada turística, salir a vender helados, poner un restaurante, poner un chiringuito, preparar los hoteles. No tiene idea”, comentó el legislador.

En declaraciones consignadas por Telenoche, agregó que, por tanto, el líder de izquierda tiene esa “reacción patológica” de “ver todo negativo” cuando, en realidad, la situación en el turismo se va analizando cada diez días y se va haciendo una evaluación de la temporada. “Esta temporada es objetiva y sorpresivamente muy buena”, afirmó.

“Él se queja de que las declaraciones del gobierno sean por reacciones y la verdad que está haciendo lo mismo porque está reaccionando como alguien que ve amargado cómo a los uruguayos, porque esto no es al gobierno, le puede estar yendo un poco mejor de lo que se preveía”. Pero creo que obedece a que él no tiene cultura de trabajo, no tiene idea”, reiteró.

Finalmente, Da Silva sostuvo que “en su vida” Fernando Pereira “preparó un negocio” o “un emprendimiento”. Asimismo, lamentó que el presidente del FA, en vez de alegrarse por el sector turístico, “sale con esas pálidas”.

“Habla mucho más de él que toda esa gente que hoy está laburando, generando riqueza y tratando de paliar el invierno para un año duro que se va a venir”, concluyó.