Da Silva: Javier García “sería un excelente” ministro del Interior en el próximo gobierno

Política

Montevideo Portal

El senador nacionalista Sebastián Da Silva postuló al ministro de Defensa, Javier García, al frente de la cartera del Interior para un eventual próximo gobierno de la coalición.

“No es para cualquiera ser ministro del Interior. De hecho uno pensando, imaginando un nuevo gobierno, tengo el nombre indicado para continuar: Javier García. Sería un excelente ministro”, aseveró el legislador en el programa Quién es quién, conducido por Gustavo Vaneskahian y emitido por TNU y Diamante FM.

A entender del senador, el titular de Defensa “daría mucha tranquilidad y certezas a la población”.

En tanto, Da Silva se refirió también a la polémica en torno al ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien será interpelado —una vez más— por la oposición, a quien considera “mucho mejor” jerarca de esa cartera que el exministro del FA, Eduardo Bonomi. Sin embargo, lo posicionó un escalón debajo de Jorge Larrañaga, porque él “logró el clic para con la policía”; además, argumentó que “es injusto comparar” debido a que Larrañaga falleció mientras estaba ocupando el cargo.

“A Heber las circunstancias lo llevaron a tener que enfrentarse a una responsabilidad no elegida por él y lo ha hecho con coraje”, valoró Da Silva.

En campaña

Por otro lado, el legislador habló sobre las elecciones electorales del año próximo y aseguró que el Partido Nacional debe “ir duro” y “reafirmando”. “Tenemos que estar orgullosos de las cosas que hicimos”, expresó.

“‘Por la positiva 2’, contra este FA, no sirve”, manifestó, en referencia al lema de campaña utilizado por Luis Lacalle Pou.

Consultado respecto a qué se refería con “ir duro” frente a las elecciones, Da Silva sostuvo que la que viene será una “campaña de enfrentamientos”. A su entender, además, no será una campaña “positiva” porque el Frente Amplio (FA), “desde el día que inauguró la estupidez de cacerolear al gobierno en el medio de la pandemia, han sido todas actitudes negativas, corrosivas”, criticó.

“No es el palo en la rueda, es el palo en la grieta”, arremetió una vez más el senador blanco.

Del otro lado del charco

Finalmente, Da Silva discursó sobre el resultado de las elecciones en Argentina, que marcaron el camino para un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. “Uno es malo conocido y otro bueno por conocer; a mí el malo conocido este no me gusta”, dijo el senador, en referencia al actual ministro de Economía del país vecino.

“Massa es kirchnerista. […] Para mí Argentina merece estar no gobernada por kirchneristas”, declaró Da Silva. Si bien catalogó a los kirchneristas en general de “corruptos”, no fue tan concreto con Massa: “Yo no lo puedo acusar al hombre de algo que no sé”, indicó.

Montevideo Portal