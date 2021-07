Cruces en Senado: Bianchi comparó a dirigentes comunistas con Hitler y Andrade reaccionó

Política

Senadores de la coalición de gobierno presentaron un proyecto de resolución de carácter grave y urgente este martes sobre los acontecimientos que están desarrollándose en Cuba. Allí, según el documento al que accedió Montevideo Portal, se buscaba exhortar al gobierno de Cuba a "respetar" los derechos civiles de sus ciudadanos y "garantizar" su libertad de expresión, asó como repudiar las expresiones que "emanan de sus máximas autoridades gubernamentales" que "convocaron a la violencia" cuyas consecuencias son inevitables pérdidas de vidas y "sistemática violación a los derechos de sus ciudadanos".

Al ser presentada en carácter especial, los legisladores de la coalición necesitaban mayorías especiales y, por tanto, requería de los votos del Frente Amplio. Sin embargo, los senadores de la coalición de izquierdas votaron en contra de la habilitación de la resolución y su discusión.

Dentro de sus argumentos, el senador del Partido Comunista Oscar Andrade dio sus argumentos de por qué no votaba dicho proyecto de resolución y recordó un mensaje que circuló en las redes sociales donde el Partido Nacional saludó al Partido Comunista de China. Ese mismo docuemento fue recogido por el periodista Gabriel Pereyra este martes.

"Parece que si tenés potencia económica ahí la discusión de los derechos humanos pasa en segundo plano. Ahora si sos una isla pobre y bloqueada, ahí tenemos una mirada de los derechos humanos distinta", aseguró.

En este sentido, sostuvo que la moción no menciona un "bloque criminal" y que tampoco menciona a los atentados terroristas que sufrió. "No menciona la intervención extranjera hoy, no la futura. Hoy silencio absoluto de una intervención imperial que ha cumplido 60 años. Ni una palabra de los seis mil muertos por distintos atentados en 60 años de proceso social cubano que sí es un proceso que tiene dificultades, pero me gustaría que se compararan los índices de desarrollo humano de Cuba con el contexto en el que vive", añadió.

Por otra parte, el senador del FA dijo que la urgencia con la que se pretendía tratar el proyecto "no la vio con la misma fuerza" para condenar la práctica de "asedio permanente" que sufrió la revolución cubana, que calificó de "pobre, pero solidaria".

"Yo no me olvido de que 100.000 uruguayos pueden ver gracias a los médicos cubanos, 4 millones de personas en el mundo pueden ver y 500 uruguayos se recibieron de medicina de hogares pobres del Uruguay en Cuba", recordó.

"No nos sumamos a un coro irresponsable y miope. No tuvimos la misma celeridad cuando hubo que convocar a la dictadura de Bolivia, en medio de asesinatos a bolivianos a la asunción de la presidencia acá", concluyó.

Las comparaciones de Bianchi

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi tomó la palabra y sobre este tema aseguró que los dirigentes del Partido Comunista le hacían acordar a (Adolf) Hitler en la película "La Caída" mientras estaba en el bunker "viviendo los últimos momentos de su derrota".

Allí, el senador Andrade reaccionó y comenzó a contestarle a Bianchi, aunque en la transmisión del Senado no se escuchó bien qué decía. Ante la intervención de Andrade, la legisladora nacionalista pidió que no haya "ordinariez en el senado".

La vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, intervino y aseguró que están trabajando para que todos los parlamentarios se expresen. Asimismo, pidió que todos los actores eviten los agravios ya que es bueno tener un debate de estas características.

"Gracias señora presidente, no se sabe lo que iba a decir. Lo que pasa es que está tan a flor de piel la desesperación porque la realidad le ganó a la ficción. Yo lo que iba a decir es que me hizo acordar a la película La Caída porque Hitler estaba rodeado de todos sus amanuenses algunos que les querían decir la verdad y no se animaban, y él estaba convencido que podía ganar la guerra cuando en realidad estaban cayendo las bombas sobre su propio bunker", aseguró.

Por último, dijo que "los que tratan de hacer las cosas mejores para todos" hacen autocrítica, reconocen que se pueden haber equivocado y que eso "los hace vivir con mucha tranquilidad" porque "luchar contra la realidad es muy doloroso".

"Sentimos que hay gente con muy buena intención, porque yo no juzgo las intenciones, que está en la misma situación que Hitler en el bunker. Se les vino el mundo encima, ahora se les viene en América y no lo quieren reconocer. Entonces me da pena, lo que pasa es que la literalidad es propia de los analfabetos funcionales", concluyó.

