Cristina Fernández de Kirchner: "'Libertad para mí y que se joda el resto' no es libertad"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, participó este lunes de la inauguración de una obra en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica", en la ciudad de La Plata, donde se refirió al concepto de libertad.

"Quiero hacer mención aquí a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires, modelo. Hay más de 21.000 personas afectados a esto. De los 21.000, 16.000 son jóvenes, muchos de ellos ad honorem, jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, sino por la de los demás, la libertad por los otros, porque ‘libertad para mí y que se joda el resto', no es libertad", dijo la vicepresidenta, que estuvo acompañada por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

"Que le vayan a contar a otros con esa libertad", dijo Fernández. "La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres", concluyó.

La vicepresidenta defendió además que la obra que estaba inaugurando junto al gobernador "había sido comenzada por la administración anterior, por el gobierno de la administradora (María Eugenia) Vidal". Fernández destacó que "le quedaba mucho por hacer, pero hubo una decisión del gobierno de seguir", a diferencia de otras obras que fueron comenzadas durante su presidencia y se detuvieron durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Yo a este hospital venía cuando era chica. Acá me vacunaron con la Sabin oral", contra la poliomilitis, contó luego, y luego propuso un pacto nacional sobre las vacunas. "No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone en el oeste; no podemos discutir si la tierra es redondo o plana, y no podemos discutir si la vacuna tal o cual sirve. Dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor, y contribuyamos a que no haya tantos contagios, a que la gente quiera vacunarse", propuso la vicepresidenta.

