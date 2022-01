Créditos del Sistema de Garantías superaron los US$ 1.000 millones entre 2020 y 2021

Economía

En el primer año de pandemia se otorgaron US$ 689 millones entre abril y diciembre; el año pasado se dieron por US$ 378 millones.

Montevideo Portal

A raíz de la emergencia sanitaria y económica que comenzó en el país a partir del 1° de marzo, el gobierno creó nuevos fondos de garantía de créditos para empresas en el marco del Sistema Nacional de Garantías para Empresas (Siga).

La consultora Exante informó este jueves que entre abril de 2020 y diciembre de 2021 se otorgaron garantías de créditos bajo esta modalidad por un total de US$ 1.068 millones, que se dividió en US$ 969 millones brindados a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), US$ 23 millones fueron destinados al sector turismo y US$ 76 millones a empresas mediana y grandes.

Según Exante, durante 2021 el monto operado fue menor que el de 2020, registrando en el primer año de pandemia garantía para préstamos por US$ 689 millones (abril-diciembre) y el año pasado por US$ 378 millones.

En relación a las instituciones financieras, la que lideró los créditos otorgados fue el Banco República (31,5%), seguido por el Banco Santander (24,9%). El Scotiabank representó el 13,9% del total de préstamos, el Itaú el 12,5%, el BBVA el 8,6% y el HSBC el 5,3%.

SIGA consiste en una garantía destinada a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que encuentran con impedimentos financieros para poder respaldar su crédito ante una institución financiera.

Tiene un costo por comisión de uso para las empresas de 2% anual sobre el capital que se garantiza (en pesos y UI) y de 2,6% en dólares. La cobertura máxima de la garantía es de hasta 70% del préstamo que se solicite.

En respuesta a la emergencia sanitaria, a partir de abril de 2020 se crearon nuevos fondos de garantía de créditos para empresas en el marco del SiGa. ¿Cuáles son? ¿Cómo han funcionado? ?? ?? ??

#FocoFinanciero pic.twitter.com/mqJG8oYOMB — Exante (@Exante_UY) January 20, 2022

Montevideo Portal