Cosse, triunfante por caso Antel Arena, reveló la advertencia que le había hecho Vázquez

Política

Montevideo Portal

Este jueves se conoció que el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado archivó la causa que investigaba los costos de construcción del Antel Arena. El proceso se había retomado luego de la feria judicial, luego de que el expresidente de Antel Gabriel Gurméndez se había quejado en rueda de prensa del estancamiento de la actuación fiscal.

En respuesta, la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, se manifestó tras el archivo de la causa. A su entender, la decisión del fiscal es “una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la república”, al tiempo que criticó la “operación política” que sufrió por este tema, acompañada del juicio político que ediles de la oposición intentaron llevar en su contra, ambos “ataques sistemáticos” que debió enfrentar en simultáneo, indicó en rueda de prensa.

Así, emocionada, la precandidata frenteamplista recordó al expresidente de la República Tabaré Vázquez. “Unos días antes de hacer el lanzamiento público del Antel Arena yo hablé con Tabaré. Le conté lo que íbamos a hacer, y él me contestó como el intendente de Montevideo que en su alma seguía siendo. Me dijo lo que iba a significar para [la ciudad] y para el Uruguay, y me dijo: ‘Te van a atacar. Te aconsejo que pienses que esto es por los derechos humanos de los ciudadanos’”, evocó Cosse.

Al mismo tiempo, también hizo mención a su madre, quien “tuvo que vivir a una muy avanzada edad la noticia de este caso penal”. “El lunes que viene sería su cumpleaños y, como es costumbre en mi familia, nos reunimos a cenar o almorzar, porque para ella el cumpleaños era muy importante. Este cumpleaños va a estar más presente que nunca”, expresó.

La ingeniera también recordó a los obreros que trabajaron en el proyecto; a los funcionarios de jurídica que se negaron “a firmar la pseudoauditoría”, así como también a todos quienes participaron cuando comenzó la concepción del Antel Arena; a los arquitectos que trabajaron en él, e incluso a la gente que disfrutó del recinto.

Finalmente, Cosse aseguró que el informe final del Antel Arena “detalla el costo esperado de todo el proyecto”, y ratificó que ese monto fue lo que finalmente costó. “Eso mismo fue lo que se presentó en la Justicia. Por tanto, no hay nada más que decir”, finalizó.

La causa había iniciado tras una denuncia hecha por Antel, en octubre de 2021, encabezada en aquel momento por Gurméndez, para que se investigaran las presuntas irregularidades en el proceso de obra y puesta en marcha del estadio polipropósito, inaugurado en noviembre de 2018 y construido durante las gestiones de Carolina Cosse y Andrés Tolosa al frente de la empresa estatal.

