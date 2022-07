Cosse tras declarar por el Antel Arena: “Esto es una opereta política”

Política

No se desanima

Montevideo Portal

La expresidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, compareció este jueves ante el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez por la construcción del Antel Arena.

En declaraciones a la prensa, Cosse señaló que “esto verdaderamente es una operación política”.

“Esto es una opereta política. Estoy separando acá a la Justicia y al fiscal que no tienen nada que ver. Están haciendo su trabajo, que yo respeto muchísimo. Pero la verdad, si quienes hacen esto creen que me van a distraer de mi función, de mi responsabilidad, mi trabajo y compromiso con Montevideo, están equivocados. Si creen que me van a desanimar en mi defensa de Antel desde ya les digo que han fracasado”, dijo al jerarca.

La intendenta de Montevideo fue citada este jueves por la Fiscalía en el marco de una investigación por la construcción del Antel Arena.

La denuncia fue presentada por autoridades de Antel en noviembre de 2021, después de que entendieron que, en la obra del complejo, hubo irregularidades tras un informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Cosse recordó que el origen de la denuncia se remonta a setiembre de 2021, cuando fueron las elecciones departamentales.

“El origen de esto es el mes de setiembre. El 7 de setiembre, en 48 horas, el directorio actual de Antel resuelve hacer una licitación para una auditoría, escribe el pliego y lo publica. Un récord. En 15 días lo adjudican. Fue una pseudo auditoría plagada de opiniones que realmente no audita. Constantemente dice: ‘Como te digo esto te digo lo otro’. Y toma posición, por un lado. La verdad, un papelón”, dijo Cosse, que defendió su gestión como presidenta de Antel.

