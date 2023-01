Cosse sobre suba del boleto: el combustible “no es el único” factor de la paramétrica

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió al aumento del boleto que comenzó a regir este jueves para el transporte capitalino.

En rueda de prensa, la jerarca respondió a las críticas de la oposición y aseguró que no “hay mucho más para agregar” después de las aclaraciones realizadas por el director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu.

Según informó el diario El País, el edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, solicitará a la Junta Departamental un llamado a sala a la intendenta por la suba en el precio del boleto cuando hubo una rebaja en los combustibles.

En esta línea, Cosse señaló que “hay un reintegro a la masa salarial de los trabajadores del transporte, que resignaron salario durante la pandemia”.

“También las empresas resignaron rentabilidad. La paramétrica del boleto tiene una gran cantidad de factores. El combustible es uno de ellos, pero no es el único. Durante la pandemia los trabajadores del transporte que mantuvieron el transporte andando resignaron salario. Todos pusimos un poco y el Gobierno nacional puso un subsidio adicional. La Intendencia puso un subsidio importante también. Ahora no vamos a contar con el subsidio del Gobierno nacional y tenemos que reponerle a trabajadores y empresas la parte que pusieron en un esfuerzo que fue equipo”, afirmó Cosse.

La intendenta dijo que en el transporte en Montevideo no se “ha llegado a los niveles de demanda prepandemia” y que se está en un 80% en comparación.

“Tenemos que ir encontrando medidas para que la gente vuelva al bus [sic]. Todo lo que estamos haciendo respecto a la congestión va en ese sentido. Las medidas que van a ser efectivas a partir de marzo van en el sentido de que no haya congestión y eso le va a devolver minutos a las personas. Más minutos para las personas es un mejor servicio de transporte. Esperamos que sea un incentivo para dejar el auto personal”, argumentó Cosse.

Finalmente, la intendenta fue consultada sobre un artículo del Financial Times que afirmaba que el caso Astesiano podría “amenazar la reputación” del país.

“Una pena verdaderamente. Pero bueno, hay que reconstruir la imagen con hechos. Confío en la Justicia y no creo que debamos interferir en la investigación. Sin embargo, eso no significa que no pueda opinar sobre la triste situación que está pasando la institucionalidad en Uruguay y la imagen que estamos dejando en el exterior. El título del artículo del Financial Times es que ‘ante el escandalo de los pasaportes Uruguay tiene que reconocer la corrupción’. Ese es el título del artículo, no lo escribí yo obviamente”, apuntó la jerarca departamental.

