Cosse sobre adjudicación del proyecto Neptuno: “No lo conoce nadie y es bastante caro”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, realizó una recorrida este jueves por la obra de refuerzo del colector del Arroyo Mataperros, enmarcada dentro del Programa de Saneamiento Urbano que lleva adelanta la comuna.

En rueda de prensa, la jerarca departamental además de hablar de dicha obra se refirió a otros temas, como por ejemplo la asistencia que está dando la Intendencia de Montevideo (IM) en policlínicas con la entrega de agua potable a la población más vulnerable.

Sobre el final de la emergencia hídrica anunciado este miércoles por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la intendenta y potencial precandidata presidencial apuntó: “Me alegra mucho que haya vuelto a la normalidad gracias a la naturaleza. Obviamente, había una emergencia. Durante agosto vamos a mantener el apoyo que estamos dando a merenderos, a ollas y en las policlínicas a mujeres embarazadas y mujeres con lactantes”.

En esta línea, Cosse además informó que la IM seguirá midiendo la calidad del agua de OSE en las policlínicas y se seguirá publicando esa información, además de continuar con la política de seguir midiendo pozos.

Consultada sobre el pedido de reunión realizado por la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Carolina Murphy, “ante la ausencia y distracción de la IM en prevención de inundaciones”, la jerarca departamental dijo que “no tenía ningún comentario que hacer y que no tenían ninguna solicitud de reunión”.

Sobre la decisión del gobierno de levantar la emergencia hídrica, Cosse expresó que compartía la acción del gobierno.

“Estamos cerca de alcanzar los valores históricos en varios parámetros. Lo que sí recibimos denuncias de una cantidad de roturas de OSE, alrededor de 2.800, que fueron trasladadas a la empresa estatal. Por ahora, vamos a dejar de recibir denuncias, pero vamos a monitorear cuántas fueron reparadas.

Con relación a la posible imputación por parte de Fiscalía del presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, la intendenta de Montevideo reivindicó el “derecho a la protesta es indivisible a la democracia, pero tiene que realizarse en un marco civilizado”.

“Lo importante es el contenido de la propuesta, más que la forma. Está en manos de la Justicia. Desde el punto de vista político y social pienso que tiene que haber la más extensa libertad para protestar, pero lo importante son el contenido”, insistió.

Proyecto Neptuno

Sobre la adjudicación del proyecto Neptuno confirmada este miércoles, Cosse manifestó que tiene “profundas dudas” sobre la iniciativa.

“Es un proyecto con estudios técnicos que nadie conoce. Se invocan estudios que no han sido compartidos con la población. La experiencia de crisis que acabamos de vivir refrenda estas dudas que tengo. Estuvimos tomando agua salada una buena cantidad de tiempo y este proyecto no es una desalinizadora, es una potabilizadora que va a tomar agua del Río de la Plata sin desalinizarla. No me parece un proyecto viable tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla y nada más. Fue lo que vivimos en los últimos meses. Ni siquiera me voy a meter en analizar los costos, pero el proyecto no lo conoce nadie y es bastante caro”, opinó.

Este miércoles el directorio de OSE adjudicó el proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda.

Según consta en el documento, la inversión para llevar adelante el proyecto será de US$ 304 millones. Además, para OSE la obra tendrá un costo anual de US$ 50,6 millones, que se repartirán entre US$ 45,6 millones que se pagará al privado por gestión y mantenimiento (bombas, tuberías, laguna artificial), más otros US$ 5 millones asociados a costos operativos de la planta potabilizadora, que sí será administrada por la empresa estatal.

Al cabo de 20 años, el costo del proyecto Neptuno será de unos US$ 890 millones, si se incluyen US$ 4,3 millones para las expropiaciones de tierra necesarias para llevar adelante la obra.

