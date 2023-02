Cosse sobre Leal: “No me quiero distraer en ese caso; lo grave es lo otro”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el hecho de que Gustavo Leal pasara de testigo a indagado en el caso Astesiano “no salpicó para nada al Frente Amplio”, y sostuvo que, desde su punto de vista, los sucesos vinculados al exjerarca del Ministerio del Interior “es un tema menor” con relación a toda la causa, la que definió como un “multicaso de corrupción en la Torre Ejecutiva”.

La jefa comunal opinó, en ese sentido, que la opinión pública no se debe “distraer” en lo ocurrido con Leal, ya que desde su punto de vista “lo grave es lo otro”.

“Lo que hizo Leal, con quien no he hablado, es una decisión personal en la que el Frente Amplio no tuvo nada que ver. Eso me parece importante. No conozco el caso en detalle, pero me parece bien que, cuando alguien tiene una iniciativa personal, tenga derecho a tenerla. Es una iniciativa personal. Igual, no me quiero distraer en ese caso, ni creo que nos tengamos que distraer, porque lo grave es lo otro. Lo grave es que un día sí y otro también nos vamos enterando de diferentes disparates”, afirmó Cosse.

La fiscal Gabriela Fossati, que investiga las causas relacionadas al caso Astesiano, decidió este jueves que Leal pase de testigo a indagado. Según la fiscal, Leal cometió hechos de apariencia delictiva, por lo que le dio un plazo de tres días para que designe un abogado.

Al referirse a la condena al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Cosse también dijo que “las investigaciones no tienen que detenerse”, ya que “todos los días” surgen nuevos elementos, afirmó. “Es tan grande la montaña de disparates que tenemos que sentarnos a hacer un minuto de reflexión para ver todas las cosas que hay. Eso es lo grave”, dijo.

Cosse habló este viernes sobre el tema en dos conferencias de prensa. En otra de las instancias en las que brindó declaraciones a los medios, la intendenta volvió a ser consultada sobre la visita del exdirector de Convivencia y Seguridad del Frente Amplio a los padres de Astesiano.

“No salpicó para nada al Frente Amplio”, dijo Cosse en la segunda rueda de prensa cuando volvió a ser consultada por el tema. Repreguntada sobre el rol de Leal como representante de la oposición en una Comisión convocada por el Ministerio del Interior, la intendenta respondió: “La gente puede tener funciones en el Frente Amplio, pero no por eso es portadora del mensaje del Frente Amplio. Ni hubo una definición de ningún sector de tener esa reunión”.

“Creo que es un tema menor en el marco de lo problemático que es el multicaso, por todas las cosas que nos hemos enterado”, agregó con relación a los pasaportes falsos y “el manejo de influencias”.

“Es un tema personal de Leal. No voy a dedicar tiempo a eso porque creo que en lo que nos tenemos que concentrar es en qué pasa con lo otro, que es lo verdaderamente grave”, señaló la intendenta.

