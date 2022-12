Cosse sobre Astesiano: “Es un papelón”, pero “apuntar al presidente” sería un “daño peor”

Seré curioso

A escasos días de cumplir 61 años (sucederá en Navidad), Carolina Cosse dice —con rostro serio— que no piensa en la edad, que no tuvo ningún llamado de introspección o reflexión cuando en el diciembre pasado cumplió 60. Otras cosas sí la interpelan, la rebelan y la obsesionan.

Comenzará esta entrevista —en la enorme sala pegada a su despacho en el piso 2 de la Intendencia de Montevideo— repasando sus desafíos en el segundo año de gestión como jefa comunal, las cosas que ha hecho, las que le quedan por hacer y las que se quedó con ganas, como la aprobación de un préstamo millonario del BID para saneamiento ambiental y llegar así al 92% de los montevideanos.

Apostó a un plan B, y su cumplimiento la tiene conforme. También habla de éxito en el intento de un “cambio cultural” que —en caso de prosperar— hará que el tema basura o la suciedad de la capital dejen de ser tema de conversación. Para eso, explica, apela a un Whatsapp (092 250 260) que en complicidad con los vecinos hará que la IM se ocupe de limpiar los contenedores rodeados de basura —ya no se puede hablar de contenedores “desbordados”, apunta—, y que ese mismo celular sea una herramienta para atender otras irregularidades pasibles de multas, si los propios contribuyentes colaboran con la denuncia.

También dijo que los ediles de la oposición en Montevideo no la quieren “dejar trabajar”, y dijo que el intento de hacerle juicio político fue un acto de “inmadurez” de parte de los ediles blancos y colorados, pero que su administración igual se las ha ingeniado para llevar adelante su programa de gobierno departamental.

Cosse habló con tono monocorde y hasta con calma en casi toda la charla, hasta que le tocó responder sobre el Caso Astesiano. El tema, claramente, la solivianta. “Uruguay está quedando pegado a nivel internacional. Y eso es así: cualquiera que salga o esté en un organismo internacional o con cualquier actor institucional internacional lo ve, es realmente grave”, dijo.

“Pará, pará… le dimos un pasaporte genuino a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso. ¡Es toda una vergüenza! Y es una vergüenza para Uruguay a nivel internacional. Entonces, hay que hacerse responsable, tienen que cambiar algo, tienen que hacer algo”, sostuvo, y agregó que algún jerarca debe renunciar.

Cosse no confirmó ni descartó que sea candidata por el FA en octubre de 2024, dijo que lo decidirán los frenteamplistas, en su momento. “Ahora, el FA no puede distraerse” en pensar en candidaturas.

“En alimentación se invirtieron 100 millones de pesos por año en la organización de ollas populares. Y mucho trabajo de capacitación en manejo de alimentos, y fondos para que la gente que va a las ollas se capacite en algo para conseguir trabajo”

¿Cómo encontró la Intendencia cuando asumió? ¿Tuvo que trabajar mucho para ponerla en orden?

Es que en realidad yo ya conocía la Intendencia, entonces no vine tratando de descubrir nada en particular. Yo trabajé acá tres años, del 2007 al 2010, entonces volví a entrar a una casa donde yo ya había estado. Lo que cambió fue que antes había estado como directora de una división (Tecnología de la Información), y ahora estoy como intendenta. Pero la impronta del trabajo en equipo y de trabajo en equipos multidisciplinarios las promoví muy fuertemente. Eso es algo que estamos haciendo.

En 2019, me dijo que “la mirada femenina” estaba en “la forma de trabajar en equipo”.

Ah, yo creo que sí. Los temas son el centro, y no los dueños de los temas. Esa impronta de trabajar en equipos muy grandes, de que todo se tenga que ver desde múltiples visiones, yo creo que es muy femenina. En esta misma sala hay muchas reuniones a sala llena de equipos de trabajo muy grandes de la IM, sobre algunos proyectos en particular. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la erradicación de basurales. Una vez por semana yo participo en esas reuniones, el plan ABC también se reúne acá. Creo que hay una forma de trabajar femenina.

Y, además, en todos los equipos hay muchas mujeres. Y en la política concreta de lo que venimos haciendo, en la mirada hacia las mujeres de Montevideo. Pero también es una mirada a Montevideo desde la perspectiva femenina. Me refiero a esta que te digo de tener grandes equipos, de la integralidad, es un sello femenino.

¿Cuáles han sido sus prioridades en este segundo año de gestión?

Las prioridades han sido implementar a todo vapor la nueva estrategia ambiental y desarrollar las obras de infraestructura que nuestro limitado presupuesto nos permite, a través del plan Montevideo hacia Adelante. Esas han sido las prioridades.

¿Qué se ha hecho y qué resta por hacer a propósito del famoso plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), algo así como su buque insignia?

No era un buque insignia; planteamos que el primer año de gestión íbamos a tener que desarrollar una suerte de plan de emergencia. Y como la situación general no se ha revertido, hemos tenido que mantener esa mirada de emergencia.

Explíquemelo en hechos concretos, en números…

Alimentación, temas adicionales en salud que hemos tenido que rodear, hicimos un fondo de medicamentos para que la gente pudiera retirar más medicamentos de nuestras policlínicas, policlínicos móviles, servicio odontológico, servicio oftalmológico, le dimos lentes a niños de entre 0 y 6 años (como 100 pares de lentes) en forma gratuita, un servicio de 365 días al año de atención a la violencia basada en género contra la mujer, nuevas comunas mujer, puntos violetas en Montevideo… Una gran cantidad de cuestiones.

En alimentación, ¿cuánto se ha invertido?

Cien millones de pesos por año en las ollas, en las organizaciones de ollas populares y merenderos. Y después, mucho trabajo de capacitación en manejo de alimentos, soporte que mejorara la infraestructura, porque los lugares donde se cocinaba estaban muy frágiles, soporte también con algunos fondos para que la gente que va a las ollas se capacite en algo para conseguir trabajo.

“Los contenedores ya no están desbordados. Nosotros publicamos un número [de WhatsApp], que es el 092 250 260, que ya recibió 280.000 solicitudes. Hay miles de montevideanos que están participando del lado de la solución”

¿En qué consiste el plan Montevideo se Adelanta, más allá de saber que se trata de un plan de obras de movilidad, ambiente y diseño urbano?

Es un crédito a corto plazo, un crédito que paga esta administración, por lo tanto, adelantamos presupuesto de los años que nos quedan, para que las obras que podamos hacer (todas al mismo tiempo) tuvieran un impacto mejor sobre Montevideo. Por ejemplo, en limpieza hay miles de contenedores, alrededor de 3.000 para sustituir parte de los contenedores que están en mal estado en Montevideo, unos 4.000 contenedores para ir cambiando la estrategia de recolección en grandes complejos de viviendas. Sacar los contenedores que rodean a los complejos y poner contenedores nuevos adentro de los complejos con separación en origen, circuitos nuevos en los que uno se lleva lo reciclable y el otro no. Compra de camiones para eso, iluminación nueva en espacios públicos, iluminación nueva en barrios en la periferia.

También nuevas estrategias en parques. Por ejemplo, el parque de Villa Dolores lo vamos a abrir, ese muro se va a ir. La construcción de pequeños parquecitos en varios lugares de Montevideo, aprovechando lugares que están desperdiciados. O sea, grandes esquinas que no tienen nada, bueno, que tengan un parquecito. En fin, eso es Montevideo se Adelanta.

El plan de Áreas Liberadas Para el Ambiente interviene —según la página web de la IM— en más de 210 puntos en la ciudad. Es un proyecto de limpieza y recuperación de cursos de agua y espacios contaminados por residuos. ¿Qué se ha hecho?

Ya intervinimos en 287 puntos, y son 600, la gran mayoría asociados a cursos de agua. El plan consiste en que a cada uno de esos lugares va un equipo de muchas personas de distintas áreas de la IM, hace un relevamiento inicial y después, en la reunión de equipos, se miran todos los casos visitados en la semana y se decide qué estrategia vamos a tener para cada uno. En todos los casos se habla con los vecinos de la zona, se plantea el problema y empieza una estrategia. A veces van máquinas a limpiar, a veces no van máquinas, sino que se encara una limpieza manual en la cual ayudan los vecinos. Manual, eh. En muchos casos son empresas las responsables, que tiran la basura en cualquier lugar. Bueno, hemos cambiado la normativa para permitirnos multas verdaderamente grandes. Se limpia, se multa y se decide qué vamos a hacer con el lugar: si permitir que la naturaleza lo recomponga (muchas veces pasa eso), en otros casos decidimos hacer parques. Ya tenemos unos siete parques definidos. Es recuperar las áreas.

La IM tiene una estrategia en procura de un Montevideo Más Verde, así se llama el plan de estrategia ambiental. Pero usted sabe que hay una prioridad, previo a lo ambiental, y que ha trascendido administraciones: la basura. Da la impresión que nadie puede con la basura desbordada en los contenedores, algo que es más notorio al acercarse las fiestas. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye?

Yo creo que ese relato ya no es así. Los contenedores ya no están desbordados. Nosotros cambiamos todo el esquema de recolección…

Yo podría hablarle del contenedor frente a mi casa, y cada lector de esta entrevista estará pensando en el que tiene cerca, y no lo ven así…

¿Desbordados o con basura alrededor? No es lo mismo. Antes sí estaban desbordados. Una cosa es que el contenedor se te desborde y otra cosa es que haya basura alrededor del contenedor. Nosotros tenemos una cierta obsesión con publicar información. En el portal de datos abiertos ahora podés encontrar un mapa de la recolección de Montevideo todos los días, que te muestra el listado de la recolección. Eso ha mejorado sustancialmente. Pero hay basura alrededor de los contenedores. Hay hurgadores. Nosotros para eso aplicamos varias medidas al mismo tiempo. Primero: la solución para que no haya hurgadores es que haya trabajo, y eso no lo podemos manejar.

Nosotros publicamos un número [de WhatsApp], que es el 092 250 260, que a esta altura ya recibió 280.000 solicitudes. Los vecinos mandan foto de la situación, especifican el lugar, y en un tiempo muy razonable va un equipo que antes trabajaba para la basura: antes formaba parte del problema, ahora forma parte de la solución. Era gente que antes clasificaba basura en su casa o clasificaba en un basural. Ahora, nosotros los contratamos, les damos un móvil, les damos capacitación, les hacemos seguimiento, y son personas que van con un motocarro, barren, limpian y se le devuelve una foto de cómo quedó el lugar a la persona que mandó la foto con el problema. 280.000, quiere decir que hay miles de montevideanos que están participando del lado de la solución.

Y con esa información del WhatsApp, también en el portal de datos abiertos, estamos publicando mapas de calor, que muestran cómo está la situación de la basura alrededor del contenedor. Tenemos planos que muestran cómo recogemos los contenedores y otros planos que muestran qué pasa con la basura alrededor del contenedor. Entonces, yo creo que a esa estrategia ambiental le estamos encontrando la vuelta y este plan de Montevideo se Adelanta viene a reforzar eso, que ya cuenta con la colaboración de miles de montevideanos, y que ha encontrado un camino.

Entonces, según usted, ya no están desbordados, pero hay basura alrededor de los contenedores. Se soluciona la situación en ese contenedor, pero al otro día se repite el panorama. Recuerdo que en campaña electoral de las departamentales nos preguntábamos si los montevideanos son sucios, si no será un tema cultural… ¿Es una cuestión de idiosincrasia o es que no se le encuentra la solución al problema de la basura?

La solución la estamos encontrando. Lo que creo que está empezando a pasar silenciosamente es un cambio cultural, porque 280.000 solicitudes en un año y medio es que hay mucha gente que se puso a mandar la foto. Y otros quizás desconozcan este WhatsApp. Una interesante novedad es que en ese número vamos a empezar a centralizar todo.

¿Qué otros reclamos se podrán hacer a ese número (092 250 260)?

Por ejemplo, si vos ves papeles tirados o algo de basura en un lugar que no corresponde, aunque no sea alrededor de un contenedor, mandámelo igual. Si ves que hay una situación donde alguien está tirando la basura fuera del contenedor, mandame la foto de esa situación. Vamos a empezar a usarlo para fiscalizar. Si ves un pozo, mandámelo. Si ves un pasto que está crecido o hay problemas de poda, mandámelo a ese WhatsApp. Si tenés una heladera que la vas a tirar y querés que me la lleve, mandame la foto. Todo a ese número, a partir de ahora. Los vecinos, de alguna manera, nos van a ayudar a fiscalizar el cumplimiento de las reglas.

“¿El juicio político? Inmadurez, porque fue totalmente fuera de lugar. La información en sí no les interesa porque cuando fuimos a responder que estaban todos los pedidos contestados ni siquiera entraron a la sesión. O sea que el tema no les interesaba”

A comienzos de octubre, ediles de la oposición reunieron votos para hacerle juicio político como intendenta, algo que fue aprobado por la Junta Departamental, aunque luego no se llegó a los votos y legisladores blancos y colorados dijeron que la medida que impulsaban los ediles de su partido era desproporcionada. ¿Qué lectura hace hoy de ese intento por destituirla como jefa departamental?

Inmadurez, porque fue totalmente fuera de lugar. No es que fue desproporcionado. No ha lugar, porque no hicimos nada inconstitucional ni cometimos ningún delito. Yo creo que a nosotros nos han bloqueado todo.

El gobierno central dice lo mismo sobre la oposición: que siempre están poniendo palos en la rueda y no los dejan gobernar…

No, palos en la rueda no hay, porque tienen mayoría parlamentaria y sacaron una ley con cientos de artículos como de urgente consideración y están haciendo todo a decreto y con mayoría parlamentaria. Nosotros no hacemos eso.

Los ediles de la oposición en Montevideo entienden que usted los ningunea, que nunca asiste cuando se la convoca a sala a rendir cuentas y dar explicaciones. Entienden, incluso, que ese gesto de enviar otro representante, en vez de ir usted a la Junta, es poco republicano. ¿Qué dice?

La información en sí no les interesa porque, justamente, cuando fuimos a responder que estaban todos los pedidos contestados ni siquiera entraron a la sesión. O sea que el tema no les interesaba.

¿Fue usted o envió un representante?

Envié un representante porque nos asiste el derecho para que vaya un representante de la IM.

Pero más allá de que la normativa la ampare, ¿no es una mala señal que no vaya usted en persona cuando se la convoca?

No, porque estaban todos los informes contestados, fue un representante mío. La mala señal hubiera sido si hubiéramos estado en falta y yo mandaba un representante. Pero mandamos un representante porque estaban todos los informes contestados. Y la IM tiene en transparencia un puntaje altísimo a nivel nacional. Estamos en el lugar 8 en un ránking que mide como 200 organismos del Estado, que ranquea la Unidad de Acceso a la Información Pública. La IM contesta más de 2.000 pedidos de acceso a la información pública por año, contesta todos los pedidos de informes.

¿Cree que fue un intento de golpe político para hacerle daño a una futura presidenciable frentista?

Yo lo que creo es que no nos quieren dejar trabajar. Hacemos todo un proceso de un año con un préstamo del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] para saneamiento ambiental, se plantea en esta misma mesa una negociación multipartidaria, nos tienen perdiendo el tiempo varios meses y finalmente nos dicen que para aprobarnos el préstamo tenemos que poner 50 millones de dólares más. Si tengo 50 millones de dólares, no pido un préstamo por 70. Planteamos créditos a corto plazo, que paga esta misma administración, y tampoco lo votan. Lo sacamos igual porque tenemos la mayoría [en la Junta], todo el tiempo están trancando nuestro trabajo, y nosotros seguimos adelante igual. Estamos logrando algo con la ciudadanía que es un cambio cultural, hemos podido con el tema de la limpieza, vamos a seguir pudiendo y las obras se van a hacer. Es eso: no nos quieren dejar trabajar, pero la realidad habla por sí misma.

¿Para qué se precisaba un préstamo del BID de 70 millones de dólares?

Para llevar adelante todo un proyecto de saneamiento ambiental. Así como el proyecto de saneamiento tradicional de Montevideo tuvo cinco etapas de un esfuerzo sostenido, que cambió el panorama del saneamiento en Montevideo, y que lo pone en un lugar destacado en América Latina, este podría haber sido un primer paso para encarar todo el ambiente de Montevideo. Si tú entrás a la página del BID te vas a encontrar con el concepto de saneamiento ambiental, que es la ampliación del concepto de saneamiento. En realidad, la salud, el saneamiento de una ciudad, es mucho más que la red cloacal. En eso considera el manejo de residuos sólidos, considera las redes pluviales, considera cómo desagota la lluvia, la calidad del aire, todo eso. Nosotros, en este proyecto, hacíamos todo eso por primera vez. Nosotros y el BID, digo, porque el directorio del BID lo había aprobado.

¿Qué significaba para la ciudadanía de Montevideo? Que íbamos a llevar el reciclaje al 92% de los hogares. Era una movida de aguja importante. Eso ya no lo vamos a poder hacer. Lo que hicimos con el plan B fue decir: “Bueno, ya no podemos llegar al 92% de los hogares, entonces vamos a los complejos de vivienda con clasificación en origen”. Es esto que te decía del plan Montevideo se Adelanta. No vamos a poder cambiar todos los contenedores, queríamos hacer un esquema diferenciado en barrios, en algunos con recolección domiciliaria, en otros con contenedores antivandálicos. Bueno, estamos trayendo miles de contenedores antivandálicos, pero no todos los que queríamos. Estamos haciendo cambios, pero no todos los que queríamos.

¿Cómo están las finanzas de la Intendencia?

Bien.

¿Qué es “bien”?

Ah, no sé, el cierre es [Mauricio] Zunino [N. de R.: Director de Recursos Financieros de la IM]. El cierre de este año no lo tengo. Pero bien, la IM es sana.

“Uruguay está quedando pegado a nivel internacional. Cualquiera que salga o con cualquier actor institucional internacional lo ve. Hay un prestigio de seriedad que tenía Uruguay y en este momento está siendo cuestionado. Es grave”

¿Qué reflexiones le merece el Caso Astesiano?

Fua…

Usted dijo, hace unos días, que “aparece una barbaridad nueva cada día” y que el Partido Nacional “tiene que asumir responsabilidades”. ¿Entiende que no lo ha hecho?

Entiendo que no. (Hace una pausa, elige las palabras). Me parece gravísimo… Gravísimo, me parece. Un papelón para Uruguay.

He escuchado a varios integrantes del gobierno decir que es un tema “astesianocéntrico”, que no se ha podido probar nada…

No, no, perdoname que te interrumpa… Uruguay está quedando pegado a nivel internacional. Y eso es así: cualquiera que salga o esté en un organismo internacional o con cualquier actor institucional internacional lo ve, es realmente grave. Hay un prestigio de seriedad que tenía Uruguay y en este momento está siendo cuestionado. Es grave.

Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, ha negado que haya una “crisis institucional” respecto al Caso Astesiano, sino que, por el contrario —dijo—, las instituciones del Estado se vieron fortalecidas. Y que, en todo caso, el FA ha logrado “un considerable éxito mediático” al darle más importancia que lo que el caso tiene.

Pero a ver, ¡eso es negar la realidad! Es una negación… ¡Parece el virus de la negación! ¡Todas las cosas que aparecen todos los días! Una asociación para delinquir operando desde la Torre Ejecutiva. Todas las instituciones del Estado metidas en todo este asunto. Yo no puedo creer… No tengo palabras.

“Yo no estoy de acuerdo con apuntar al presidente [Lacalle Pou] porque creo que sería un gran daño para el Uruguay, un daño peor para el Uruguay. Pero sí creo que el presidente tiene que tomar una definición”

Lo que dicen los principales voceros del gobierno es que todavía no se ha comprobado nada, más allá de lo que diga el propio Astesiano en los chats.

Lo que dice Astesiano no, lo que sale en los medios a propósito de la investigación que está haciendo la Fiscalía. Pará, pará… le dimos un pasaporte genuino a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso. ¡Es toda una vergüenza! Y es una vergüenza para Uruguay a nivel internacional. Entonces, hay que hacerse responsable, tienen que cambiar algo, tienen que hacer algo.

¿Como qué?

Ah, no sé, que decidan los que tienen que decidir. Cualquier persona honesta, normal, cuando ve el alud de temas, dice: “¡qué barbaridad!”. Es de sentido común, yo no tengo que explicar nada.

¿Entiende que algún jerarca debería renunciar?

Sí. Cuáles, no lo voy a decidir yo. Pero sí… Yo no estoy de acuerdo con apuntar al presidente [Lacalle Pou] porque creo que sería un gran daño para el Uruguay, un daño peor para el Uruguay. Pero sí creo que el presidente tiene que tomar una definición.

¿Cree que este caso va a impactar en las urnas, y le quitará votos a la coalición de gobierno?

Ni me lo planteo, porque me preocupa tanto la realidad y el impacto que tiene todo esto en el país que no me importa cómo impacte esto en las urnas.

¿El Frente Amplio se adaptó a volver a ser oposición tras 15 años de ser gobierno? ¿Es una oposición seria y responsable?

El período de adaptación consistió en que todo el FA se diera cuenta que ya no éramos gobierno. Sí, yo creo que es una oposición responsable. Está haciendo algo muy responsable que es salir a escuchar a la gente [N. de R.: se refiere al programa El FA te Escucha, de recorrida por todo el país], es una gran movida, muy buena, muy adecuada, muy rica.

Estamos terminando el año y ya se van perfilando algunos candidatos de cara al 2024. Usted sabe que su nombre y el del intendente canario Yamandú Orsi son los dos grandes nombres del FA para las próximas elecciones. ¿Me va a decir que no es tiempo de hablar de candidaturas?

Con todo lo que acabamos de hablar (respecto al Caso Astesiano), yo creo que es tiempo de hablar de la realidad. Estamos hablando de una crisis institucional, de la imagen de Uruguay deteriorada en el exterior (muy deteriorada), de problemas de pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en las personas, de una gran cantidad de cosas que nos tendrían que preocupar. Ese tiempo de candidaturas va a llegar, pero son tan grandes los temas que tenemos ahora, que creo que no sería bueno que el Frente se distraiga con eso.

Ahora bien, en enero de 2020 usted dijo en En perspectiva de Radiomundo que “si en algo ayudaba”, usted se comprometía a no ir por la Presidencia en 2024, en caso de ser electa intendenta de Montevideo. No usar a la intendencia como trampolín para el 2024. Y fue electa intendenta. ¿Eso sigue en pie?

Yo dije que si el FA me lo pedía, yo firmaba un documento a tales efectos. “Si el Frente Amplio me lo pide, yo firmo un documento comprometiéndome a no ser candidata”. Y el FA no me lo pidió.

No hay politólogo que no la coloque como candidata en octubre de 2024, sobre todo porque el FA ya decidió que tendrá una fórmula paritaria. ¿Puede ser Cosse-Orsi u Orsi-Cosse? ¿Es indistinto?

Eso se va a definir en su momento, por los frenteamplistas.

¿Cuánto tiempo le queda libre para disfrutar de su familia?

Pocón.

¿Es feliz?

Soy feliz.

