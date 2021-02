Cosse ratificó que la IM entregará alimentos donados por el FA, pero quitará las cartas

Política

Esto sí, pero aquello no

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, respondió este jueves a las autoridades departamentales del Partido Colorado que le solicitaron que revoque la decisión de distribuir los alimentos donados por el Frente Amplio en el marco de su 50° aniversario. También dentro del Frente Amplio generó críticas, por ejemplo, el exsecretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, dijo que Cosse "comete un error".

En el documento, la intendenta reitera que se mantendrá la distribución de alimentos por parte de la comuna, pero aceptó quitar las cartas con la que los militantes acompañaban las donaciones.

"Agradezco la honestidad del planteo que me formulan, y la altura con que fue redactado. Puedo comprender la incomodidad que me transmiten respecto a la existencia de misivas populares alusivas a una determinada efeméride partidaria, y es por ello que he dispuesto que las mismas sean devueltas al Frente Amplio, con las explicaciones y el agradecimiento correspondiente", escribió Cosse, en la carta a la que accedió Montevideo Portal.

Con respecto a la distribución de alimentos, la intendente recuerda que en el marco de la emergencia sanitaria, la IM desplegó un Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (denominado plan ABC).

"Este plan atiende las coordinaciones necesarias para la entrega de alimentos, enseres de limpieza y utensilios de cocina a la Coordinadora de Ollas Populares. Ello nos ha permitido alcanzar creciente eficiencia en el despliegue inmediato de recursos para las referidas ollas", explica, dando a entender que no dará marcha atrás en su decisión de distribuir las donaciones.

Además, en los últimos dos párrafos, invita a los demás partidos a realizar actividades similares, asegurando que pondrá a disposición el aparato logístico de la comuna.

"Los uruguayos sabemos que la solidaridad no es patrimonio de ningún partido en particular, sino que es una característica de todo nuestro pueblo, que lo demuestra ante cada situación desgraciada", dice.

"Confío en que el diálogo surgido a partir de esta situación, opere como convocatorio para posteriores instancias, donde vuestra colectividad despliegue otras iniciativas solidarias en beneficios de los montevideano más vulnerables a las consecuencias económicas de esta pandemia, que contarán, como no puede ser de otra manera, con el apoyo logístico y es esfuerzo pleno de esta intendencia, sus autoridades y funcionarios", finaliza.