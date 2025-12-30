Política

Cosse por fin de año: “A veces uno pasa muy bien y hay gente que no está tan bien”

Montevideo Portal

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, proyectó qué espera de la actividad parlamentaria para el año entrante. Así, indicó que 2026 será “intenso” y “de profundización en varios temas”.

Luego, aprovechó para desearles un feliz año a los trabajadores de la prensa que se encontraban en la rueda, y saludó a la sociedad en general: “A todas y todos los uruguayos, un muy buen año, con más trabajo, menos violencia y más unidad”, expresó, según consignó Subrayado (Canal 10).

Por otro lado, más temprano este martes 30 de diciembre brindó otras declaraciones, también en rueda de prensa, en las que se refirió al seguro de paro para unos 800 trabajadores de tres frigoríficos nacionales, que el Senado otorgó gracias a una sesión extraordinaria realizada la semana pasada y que hoy ella promulgó en su rol de presidenta interina.

Al respecto, Cosse reflexionó que, en estos momentos “de fiestas y demás” sobre el final del año, “a veces uno pasa muy bien y en familia y hay gente que no está tan bien”. “Pasar bien no es una imposición; a veces pensamos que hay que pasar bien en las fiestas, pero la vida es la vida y nos tenemos que acordar de que la vida sigue y no nos tenemos que olvidar de nadie”, manifestó la presidenta de la Asamblea General.

Finalmente, allí también fue consultada sobre qué espera para 2026, y sostuvo que “tiene que ser de ejecución” del Poder Ejecutivo y “de avance del Parlamento”.

“Yo deseo con todo mi corazón que pueda transformarse en un año que le cambie la vida a las personas y que el Parlamento se centre en cambiarle la vida a la gente y que sea un año de más trabajo”, concluyó la vicepresidenta, según consignó Canal 5 noticias.

