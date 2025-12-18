Orsi firmó proyectos para extender seguro de paro a 800 trabajadores de tres frigoríficos

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó el envío al Parlamento de tres proyectos de ley para extender por tres meses el seguro de paro de más de 800 trabajadores de la industria frigorífica.

El plazo va del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2025 para dos de ellas; la restante fue hasta el 30 de noviembre pasado. Se trata de los frigoríficos Lorsinal (Montevideo), Rosario (Colonia) y Salto.

En la exposición de motivos del proyecto sobre el “desempleo forzoso” de los trabajadores de la empresa capitalina, se argumenta que se convirtió en una fuente de trabajo para los habitantes de la zona (el frigorífico se encuentra en el paraje rural Melilla) y sus alrededores. Cuenta con 300 trabajadores que tienen “no solo gran antigüedad, sino también pertenecen a franjas etarias en las cuales la obtención de una nueva fuente laboral se hace dificultosa”, reza el texto, al que accedió Montevideo Portal.

Lorsinal detalló ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que prevé una reapertura del mercado interno entre marzo y abril del año próximo, lo que conlleva una “reactivación inicial de aproximadamente el 30% del personal”, o unos 350 trabajadores en total. Luego se prevé la realización del trámite para el ingreso de la producción al mercado chino, que comenzaría 30 días después de la reapertura interna y “permitiría absorber la totalidad del personal”; esto ocurriría entre julio y agosto de dicho año.

En tanto, respecto al Frigorífico Rosario, el proyecto de ley asegura que se convirtió en una fuente de trabajo “de superlativo valor” para los habitantes de la zona.

La empresa coloniense cuenta con 264 trabajadores inscritos en la planilla de trabajo unificada. También presentó al MTSS “medios de prueba suficientes que evidencian todos los esfuerzos e inyección de capitales” con el fin de que se efectivice su reapertura y reactivación, pero para ello “es necesario no perder la mano de obra calificada”, indica la norma.

Finalmente, en el caso del Frigorífico Salto —también de “superlativo valor”—, cuenta con 257 trabajadores y “desde hace un tiempo a esta parte ha soportado múltiples adversidades coyunturales y estructurales” que provocaron “el decaimiento de su actividad”.

A principios de año, la empresa evitó su cierre, ya que los responsables iniciaron el proceso de concurso voluntario, que aún está en trámite. Así, el sindicato comenzó a tomar cartas en el asunto para que la compañía no cierre y cumpla con el pago de sus pasivos. “La sindicatura ha informado que se ha obtenido más del 70% de adhesiones del pasivo concursal, resueltas las oposiciones, encontrándose próxima la homologación del acuerdo arribado con los acreedores concursales. Asimismo, una vez homologado el referido acuerdo, cesará la sindicatura en su encargo, volviendo las autoridades naturales a administrar la empresa, lo que favorecerá la reactivación de la faena, pero para ello y mientras transcurre este proceso, es necesario no perder la mano de obra calificada con la que se cuenta y que ya no posee más jornales de seguro por desempleo”, reza el proyecto de ley.

Frigorífico Salto es la empresa cuyo seguro de paro fue pedido para el último día de noviembre.

