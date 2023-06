Cosse “indignada” por negativa del MEF a fondo del BID; para Orsi, “un acto de mezquindad”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este lunes estar “indignada” tras la negativa del Ministerio de Economía (MEF) a autorizar un apoyo económico solicitado por la comuna al Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

En rueda de prensa, Cosse señaló que el fondo al que se pretendía acceder es “no reembolsable” y tenía como objetivo “atender las situaciones surgidas por los efectos que la sequía ha generado en el departamento de Montevideo, principalmente sobre familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

“La verdad es que estoy indignada. Hicimos gestiones con el BID para acceder al fondo para poder seguir ayudando a la población. Esto no surge de la nada, venimos tomando medidas. Llevando agua embotellada a merenderos, a policlínicas, a ollas populares. Venimos cooperando con OSE, e incluso este martes ofrecimos una bomba con capacidad de bombear 95.000 metros cúbicos por día para ayudar a traer agua dulce de otro lado. A esta Intendencia que está apoyando y logró tener un préstamo no reembolsable con el BID, el MEF no lo aprueba, cuando el BID ya lo había hecho. Dicen que ellos se van a encargar de todo. Están bloqueando a la Intendencia, no sé cómo no les da vergüenza”, cuestionó Cosse.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se manifestó en apoyo a su par frenteamplista y calificó la actitud del MEF como “un acto de mezquindad”.

“Toda mi solidaridad con la compañera ante este acto de mezquindad del Gobierno, no solo con la Intendencia sino con la población montevideana”, escribió el jerarca canario.

Tras la carta dirigida por Cosse a la ministra Azucena Arbeleche, de la que dio cuenta Montevideo Portal, la cartera respondió que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica en zona metropolitana, “a los efectos de brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios para afrontar la situación de excepción”.

“A través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, tanto por razones económicas como de salud. Asimismo, de considerarse necesario, se podrá recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito ante los cuales este ministerio ejerce la representación del país”, finaliza la carta que envió Arbeleche como respuesta ante el requerimiento de la Intendencia de Montevideo.

