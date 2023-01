Cosse: imagen de Uruguay “está complicada” y debe ser reconstruida “con hechos”

Política

La intendenta de Montevideo celebró la imagen de Mujica, Lacalle y Lacalle, pero opinó que no es suficiente.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, perteneciente al Frente Amplio, aseguró este lunes que Uruguay debe “reconstruir su imagen con hechos” y no en base a “imágenes” luego de haber sido consultada sobre la presencia del expresidente José Mujica con el también expresidente Julio María Sanguinetti y el presidente Luis Lacalle Pou.

Haciendo referencia al caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Cosse afirmó que la imagen que se está dando al exterior, por ejemplo, a los organismos internacionales, “está complicada”.

“¿Le consta eso?”, le preguntó uno de los periodistas presentes. “Sí, me consta”, respondió Cosse, y argumentó que lo sabe “por comentarios”. “Falta de seriedad, eso se sabe. Por eso tenemos que reconstruirla no solo con imágenes. La imagen no se reconstruye con imagen, se reconstruye con hechos estructurales”, opinó.

“Está muy bien el gesto de ir juntos a la asunción de Lula, que es un hecho mayor en la historia del mundo y en la historia de América Latina, sin duda está bien, eso es una construcción con imagen, pero hay que construir una imagen con hechos. Uruguay construyó una imagen muy buena en anticorrupción, en respeto a la ley, en su marco legal, en su respeto por la libertad y la democracia, no con slogans ni propaganda”, agregó.

La intendenta capitalina apuntó también que los sucesivos gobiernos hicieron un “esfuerzo sostenido” luego de que se recuperó la democracia para generar esa imagen, haciendo cumplir y respetar el marco normativo junto a un posicionamiento internacional razonable. “Bueno, se construyó con hechos, ahora hay que reconstruirlo de vuelta con hechos”, expresó.

Finalmente, consultada sobre qué hechos se espera, Cosse dijo que espera que se llegue a las últimas consecuencias con el tema de “corrupción en Torre Ejecutiva” y aseguró que “no puede ser” que se mire para “otro lado”.

“Digo lo que es: un hecho de asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva. ¿Es así o no es así? Bueno, es lo suficientemente grave como para que yo lo tenga que explicar”, concluyó, luego de ser consultada sobre por qué mencionaba la palabra corrupción.

