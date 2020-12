Cosse expresó "total apoyo" a las medidas del Gobierno pero pidió ser "muy cuidadosos"

Política

El Gobierno anunció anoche varias medidas para frenar la curva de contagios del coronavirus, que van desde el 21 de diciembre al 10 de enero.

Por ejemplo, se bajará a la mitad el aforo del transporte interdepartamental y se subsidiará a las empresas que se vean afectadas por esta medida. Se suspenderá el ingreso al país de uruguayos en ese período, se extenderán horarios de shopping y ferias, se suspenden los espectáculos públicos, se solicita que las celebraciones familiares no superen las diez personas, se multará a quienes no usen tapabocas en algunos ámbitos (no anunciados) y se limitará el artículo 38 de la Constitución, limitando el derecho a reunión cuando "se esté notoriamente atentado contra la salud".

Los anuncios generaron reacciones en Gobierno y oposición, especialmente el que limita el derecho a reunión.

El Poder Ejecutivo recibió el apoyo de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuya administración también colaborará en la instrumentación de algunas de estas medidas.

"Total apoyo a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. En el día de mañana en el Congreso de Intendentes coordinaremos la aplicación de estas y otras medidas. Precisamos más que nunca unidad. Vamos a salir", escribió la jefa capitalina.

Sin embargo, Cosse mostró preocupación por la limitación al derecho a reunión. "Es muy necesario cambiar rumbo para obtener resultados distintos. Aún así, debemos ser MUY cuidadosos/as con temas profundos de la Democracia. El Parlamento deberá estudiar muy bien la propuesta de reglamentar el artículo 38 de la Constitución", escribió.

El artículo indica: "Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho podrá ser desconocido por ninguna autoridades de la República, sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público".

Ayer, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que "hay reuniones de gente de todas las edades en parques y plazas, donde se juntan 100, 200 y hasta 300 personas" y sostuvo: "Todos sabemos qué sucede a determinadas horas de la noche", lo que "atenta contra la salud".