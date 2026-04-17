Cosse dijo que la oposición comete “grave error” al no ser parte de Congreso de Educación

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La Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación tuvo su lanzamiento este viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Allí, autoridades de diferentes instituciones se reunieron en un “espacio de diálogo y construcción colectiva sobre el futuro de la educación en Uruguay”.

La actividad reunió a diversas autoridades nacionales, entre ellas la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro del Interior, Carlos Negro; el presidente del Codicen, Pablo Caggiani; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; la rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie; y el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Alejandro Di Lorenzi.

La coalición republicana había sido invitada, pero este jueves rechazó la invitación, ya que el diseño de la comisión se apoya principalmente en una lógica “corporativa”, organizada en torno a mayorías que terminan dando un peso dominante a sectores con una fuerte carga ideológica.

Tras la instancia, Cosse brindó una rueda de prensa, en la que aseguró que la falta de la oposición es un “grave error”, aunque reconoció que es un “problema de ellos”.

“Lo importante es la actitud de los uruguayos y uruguayas. No me imagino a nadie en ningún rincón de Uruguay que no vaya a acercar a las asambleas que sean abiertas para todo público para plantear sus inquietudes con respecto a la educación”, analizó.

La vicepresidenta reconoció que hay una “problemática” en torno a la educación, ya que los docentes se deben hacer cargo de temas vinculados a la violencia, de salud mental. “Hay una cantidad de realidades que en el día de hoy no podemos mirar para el costado”, explicó.

Por otro lado, afirmó que la comisión tiene “un valor muy importante” en la ciudadanía uruguaya, ya que “es un congreso integral en todos los aspectos de la educación”.

“Lo que sucede con estas instancias, de gran participación alrededor de temas tan sensibles como lo es la educación, es que generan un movimiento y fermentación en la sociedad, que después le permite a la educación encontrar mejor su rumbo”, agregó.

En la misma línea, analizó que el congreso es una “tormenta de ideas” para “cuando estás confundido y no sabés muy bien” el rumbo que hay que tomar.

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