Coalición republicana rechazó ser parte del Congreso Nacional de Educación: por qué

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Los partidos Nacional, Colorado e Independiente resolvieron no participar en la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación, que se desarrollará este viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar).

La misma estará conformada por 40 miembros, entre ellos estarán representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de la Administración Nacional de Educación Pública, Udelar, instituciones de educación privada, estudiantes de formación docente y de educación media, la Asociación de Estudiantes de UTEC (Aeutec), la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), así como partidos políticos.

Los líderes de los partidos, que optaron por rechazar la invitación del ministro José Carlos Mahía, enviaron una carta a la cual accedió Montevideo Portal.

“Consideramos que el formato históricamente dado al Congreso Nacional de Educación constituye un instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa”, argumentan.

Además, detallan que el diseño de la comisión se apoya principalmente en una lógica “corporativa”, organizada en torno a mayorías que terminan dando peso dominante a sectores con una fuerte carga ideológica.

Esto, explican, genera un ámbito que puede interferir o condicionar de forma indebida las competencias propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las autoridades legítimas.

“Entendemos que la confusión respecto del rol del Congreso se ha profundizado a partir de la decisión política de asignarle carácter vinculante”, agregan. Además, aseguran que esto es un “grave error institucional”, por lo que afirman que hay “inconveniente otorgar legitimidad política” en la instancia.

Por último, afirman que el Congreso Nacional de Educación, “no constituye una respuesta efectiva a los grandes desafíos que enfrenta la educación uruguaya, ni un ámbito idóneo para el intercambio constructivo”.

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