Cosse al Gobierno: hay “un escándalo tras otro y una acumulación de crisis políticas”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó una rueda de prensa este martes y se refirió a varios temas, en particular a la crisis política que atraviesa el gobierno.

“Creo que hay situaciones reiteradas de crisis políticas, no creo que sea un hecho puntual. Actos de corrupción y de ocultamiento que debilitan a las instituciones. Hay que ir hasta el hueso porque nada debilitaría más a nuestro país que el hecho de que fuéramos condescendientes. Los escándalos que han ocurrido desde hace ya un tiempo tienen nombre propio, pero no son actos individuales. Astesiano no es Astesiano, es una asociación para delinquir. Penadés no es Penadés, es el abuso de menores. Heber, Maciel, Bustillo, Lafluf es ocultamiento de información, mentirle al Parlamento y presionar a la Justicia. Se debilita a las instituciones y por eso hay que ir hasta el hueso”, afirmó la jerarca departamental.

En esta línea, Cosse dijo que no solo hay que “preguntar cómo pasan las cosas, que son cosas que nunca pensamos iban a pasar en Uruguay, pero lo más importante es por qué pasan”.

“Me preocupa eso. La acumulación, la reiteración de una crisis y un escándalo tras otro”, apuntó Cosse.

Consultada sobre la conferencia brindada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el pasado sábado, la intendenta de Montevideo respondió: “Se perdió una gran oportunidad de hablar con franqueza con la población y tomar el tema”.

“Es la realidad, los problemas están ahora. En una mesa de café se puede hablar de muchas cosas, pero en responsabilidades políticas y frente a crisis de esta envergadura…Es además, un gobierno inestable. Un Consejo de Ministros inestable por los más diversos motivos. Al poco tiempo se le va el Canciller, se le va el ministro de Economía. Hubo ministros que tuvieron que renunciar por temas de corrupción. El gobierno en vez de decir que la oposición pone ‘palos en la rueda’, le quiero decir que el problema no lo tienen las ruedas, lo tiene en el volante. Estamos viendo un gobierno inestable y sin rumbo”, cuestionó Cosse.

Con respecto a su precandidatura presidencial, Cosse respondió que va a hablar cuando quiera y que a veces “la prensa busca titulares al plantear temas”.

“Las cosas tienen su tiempo y esta semana habrá novedades”, adelantó la intendenta con respecto al potencial lanzamiento de su precandidatura presidencial en los próximos días.

