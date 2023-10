“Ya estamos todos regalados”, dijo Cosse sobre investigaciones paralelas con policías

Política

En la noche del jueves, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, visitó la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lugar donde se presentó un nuevo permiso de construcción.

Tras dicha participación, la jefa comunal y precandidata a la presidencia dialogó con la prensa y fue consultada por los últimos eventos del caso Penadés, quien esta semana fue imputado y remitido a prisión.

“Es algo lamentable, aberrante por los delitos en sí mismos, y vergonzante por las investigaciones paralelas, por la la connivencia del Ministerio del Interior en ese asunto de amedrentar a las víctimas”, expresó.

“Eso me preocupa, porque a otras víctimas de situaciones similares no se las está respaldando si ven que en un proceso hubo víctimas que fueron amedrentadas por instrumentos del Estado. Me parece que es un tema complejo que hay que modificarlo”, agregó Cosse, quien enfatizó que para ello se requiere adoptar “las correctivas que hagan falta, fuertes correctivas”.

Dentro de esa situación que calificó como “compleja”, la intendenta rescató la labor judicial. “En este mar de corrupción y depravación, la acción de la Justicia es encomiable”, sostuvo.

Durante la entrevista, la intendenta manifestó su coincidencia con la decisión de su partido en cuanto a exigir la renuncia del titular de Interior. En ese sentido, dijo que “los responsables de los hechos lamentables que hemos vivido” son quienes tienen que “dar explicaciones”.

“Yo no tengo que explicar por qué tiene que renunciar, tienen que explicar por qué no lo remueven”, manifestó.

Posteriormente, se le preguntó acerca de si sentía inseguridad acerca de la posibilidad de que —como se informara acerca de la pesquisa paralela en el caso Penadés — una persona pueda ser investigada de esa forma sin estar al tanto de ello.

“En eso ya estamos todos regalados. Me refiero que no hay garantías, esto o empieza hoy”, dijo Cosse. “El caso Astesiano, Marset, el seguimiento de senadores, después un aparato para amedrentar a víctimas que denunciaron a un senador”, enumeró.

“No hace falta nada, a eso me refiero, y es muy grave”, cerró.