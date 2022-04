Cosse agradeció a Ciudadanos, criticó a blancos y anunció plan: “Venceremos la injusticia”

Política

“Hemos negociado de buena fe. No nos quieren dejar limpiar Montevideo”, dijo la intendenta tras naufragio del préstamo del BID en la Junta.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dio una conferencia de prensa en la Sala Ernesto de los Campos del Palacio Municipal minutos después de que el proyecto ambiental que implicaba un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones no alcanzara los votos suficientes para su aprobación en la Junta Departamental de Montevideo.

Acompañada por los directores de todas las áreas de la Intendencia, Cosse comenzó su discurso agradeciendo “la presencia de alcaldes y alcaldesa, de los dirigentes del sindicato municipal, del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, del senador Enrique Rubio” y, agregó: “De todos los que estos segura nos acompañan todos los días”.

“Lo primero es reconocer a todas las trabajadoras y los trabajadores de la Intendencia de Montevideo que a lo largo de un año entero en conjunto con técnicos internacionales del BID nos ayudaron a elaborar un nuevo proyecto de cara a la nueva estrategia ambiental de Montevideo”, dijo la intendenta, que extendió el agradecimiento “a todos los trabajadores y trabajadoras de la intendencia y de los municipios con los que fuimos desarrollando, antes de que el proyecto estuviera terminado, una nueva estrategia de limpieza que incluyó varios aspectos como bolsones, el WhatsApp de zona limpia, que nos permitió llegar a un diciembre limpio; para ellos mi más profundo reconocimiento”.

“Quiero reconocer también la colaboración, la compañía y el compromiso de Ucrus [Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos], los clasificadores, del personal de las plantas de clasificación, quiero reconocer a todas las cooperativas de viviendas que nos acompañan con la estrategia de bolsones, a todos los edificios de todos los barrios de Montevideo que nos acompañan en esta estrategia de clasificación con los bolsones. Reconocer a los técnicos profesionales internacionales de primer nivel que trabajaron en este nuevo proyecto del BID para la estrategia de limpieza de Montevideo. Y quiero también como uruguaya excusar a mi país frente el BID, porque verdaderamente la jornada de hoy no le hace honor a lo que ha sido la mejor tradición política del Uruguay y a la larga tradición de la Intendencia de Montevideo con el BID”, dijo Cosse, que luego agradeció al ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien respaldó con los votos de los dos ediles de Ciudadanos, el sector que lidera, el proyecto de la intendenta.

La intendenta destacó el “compromiso real con el ambiente” del ministro colorado, y reconoció también “en las personas de los ediles Tulio Tartaglia y Gustavo Facciola, del diputado [Felipe] Schipani, al sector Ciudadanos del Partido Colorado por haber demostrado su compromiso real con los temas ambientales del país y de Montevideo”.

Cosse luego también reconoció a los ediles del FA, cuya bancada “ha actuado a lo largo de todo el proceso articulado una larga y seria negociación”.

“Hemos negociado de buena fe, de buena fe, de buena fe”, repitió Cosse, y continuó: “Hemos negociado con transparencia, presentando el proyecto desde agosto del 2021 a la Junta y a la ciudadanía en audiencias públicas; hemos aceptado sugerencias, hemos establecido un ámbito de negociación donde estuvieron todos los partidos políticos con representación en la Junta; hemos también aceptado propuestas, hemos dicho que sí varias veces a propuesta del Partido Nacional y ningún sí le vino bien”.

Traza una línea

“Hemos negociado de buena fe, hemos hecho propuestas serias, con apertura, sin chicanas, con transparencia y sin recovecos. La instancia de hoy traza una línea que marca dos formas de hacer política, de un lado, que es el nuestro, la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de Montevideo, poniendo en el centro los principios; del otro lado de la línea está la irresponsabilidad de hacer política menor”, dijo Cosse al continuar su discurso.

“Se perjudican los miles de ciudadanos que se quedan sin las obras de saneamientos que estaban prevista en el proyecto y la adenda que habíamos planteado y se perjudican 1.300 persona que viven en Montevideo”, agregó la intendenta, que luego sintetizó a lo que le dijeron “que no” los ediles que no dieron su voto para aprobar el proyecto, repasando las obras previstas en el documento descartado.

“Quiero aclarar una vez más que nuestra prioridad es la limpieza. Y esto ha demostrado hoy a quienes les interesa de verdad la limpieza de Montevideo, porque de la boca para afuera se puede hablar mucho, pero a la hora de la verdad es cuando se mide quién verdaderamente está a favor de la limpieza y del ambiente. No alcanza con repetir la palabra ambiente muchas veces para convertirse en un ambientalista. Los hechos, las propuestas y la seriedad son la que lo marcan”, dijo Cosse.

“No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar. Si tuviera que elegir una palabra para representar lo que sucedió hoy no tengo dudas: injusticia. Y no es una injusticia contra mí, ni contra la IM, es una injusticia contra todas y todos los montevideanos y las montevideanas”, planteó, y aseguró que si algo sabe es “luchar contra las injusticias”.

En ese sentido, dijo que “gobernar es cosa seria y con el ambiente no se juega, por eso en 10 días aún sin tener el préstamo vamos a volver a convocarlos para anunciar nuestro nuevo plan, en el marco de la nueva estrategia ambiental, sin contar con el préstamo del BID”.

“Esta embestida no nos va a vencer. Juntas y juntos vamos a seguir de la misma forma que comenzamos con las y los trabajadores, con las organizaciones sociales, con las cooperativas, con la gente, con las comisiones de barrio. Vamos a seguir y vamos a vencer la injusticia. Venceremos la injusticia. Porque hay que seguir. Siempre, siempre hay que seguir”, concluyó, antes de aceptar dos preguntas de los periodistas presentes.

"Le están diciendo que no..."

Cosse enumeró las principales obras comprendidas en el proyecto de préstamo del BID que no logró la aprobación en la Junta.

“Me voy a permitir leer porque se mucho”, aclaró Cosse. “A lo que le están diciendo que no al haber votado negativamente el proyecto de préstamo del BID es a todas las obras de infraestructura importantes, que generarían alrededor de 1.000 puestos de trabajo; no se van a poder hacer. Le están diciendo que no…” continuó la intendenta y entonces enumeró: el saneamiento del Rincón del Cerro y en Casabó Norte; una planta semiautomática de clasificación; la reparación de la Red Arteaga, “la más grande de Montevideo”; la solución del arroyo Mataperros, que “está sin solucionarse desde los años 60 y que implica que cada vez llueve un poco más toda la zona de Gauchos y Esmeralda se inunda; el esquema de recolección domiciliaria de doble fracción para Buceo, Malvín, Carrasco y Lezica, “porque sin la infraestructura necesaria, o sea, sin los camiones y los contenedores diferentes, esto no se puede hacer”.

La intendenta anunció que los esfuerzos presupuestales se centrarán “de aquí en adelante” en zonas muy densamente pobladas, tales como cooperativas de vivienda, porque ahí se puede recoger “más material en menos tiempo con menos infraestructura”.

“Le están diciendo que no al cambio en la infraestructura de recolección para doble fracción para el Cerro, Pocitos y Punta Carretas…”, continuó Cosse.

