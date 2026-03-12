Política

Para Delgado, “no es nueva” la propuesta de Sánchez sobre las empresas públicas

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió este jueves a la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respecto a que las empresas públicas del país emitan acciones. En tal sentido, aseguró que “no es algo nuevo” y se mostró abierto al planteo.

Tal como informáramos, Sánchez está afín a retomar una iniciativa planteada por el expresidente José Mujica acerca de que los uruguayos puedan comprar acciones de las empresas públicas. “Yo creo que tenemos que abrir paquetes de acciones para poder poner el ahorro nacional en las empresas públicas uruguayas, para que los uruguayos puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos en UTE”, comentó en diálogo con La Diaria Radio.

Al respecto, el excandidato a presidente por el Partido Nacional sostuvo que es algo que se ha venido planteando “desde hace años” y, de hecho, estaba incluido en su programa de gobierno.

A su entender, la iniciativa “contribuye al desarrollo de mercados financieros más profundos y modernos, una condición necesaria para que el país recorra una senda de crecimiento económico fuerte y sostenido”.

Según Delgado, la propuesta también estaba incluida en la ley de urgente consideración, “tan criticada en su momento” por el Frente Amplio —y que integraba el paquete de 135 artículos de la ley ómnibus que se pretendieron derogar—, cuestionó.

“El Frente Amplio, siendo oposición, siempre se opuso a esta herramienta. Ahora, cuando necesitan financiamiento, buscan avanzar en esa dirección”, argumentó el exsenador nacionalista en un tuit.

Finalmente, aseguró que el Partido Nacional estudiará “detalladamente” la propuesta.

De todas formas, el senador blanco Javier García ya propuso citar al secretario de Presidencia a la Comisión de Hacienda de la Cámara alta para que explique su planteo. “Es una propuesta que vale la pena analizar. Si es así y se representa la voluntad del gobierno, pongámonos a trabajar”, mencionó.

Puertas adentro del oficialismo, el senador Gustavo González tildó de “apuesta muy fuerte” la iniciativa de Sánchez y rescató que la idea no está “en el programa del Frente Amplio”, pero no “quita que se pueda discutir”.

