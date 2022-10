Cosse: “Hay dos formas de gobernar, la nuestra y la otra”; Raffo respondió

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, asistió este domingo a la Convención Departamental del Partido Socialista, en donde apuntó contra la oposición a su gestión y las críticas en su contra.

"Hay dos formas de gobernar. La nuestra y la otra. Nosotros estamos cuidando a las personas, cuidando el planeta y cuidando la democracia. Nosotros desplegamos un plan ABC que soporta, coopera y acompaña a las ollas populares. Nosotros no alejamos el Estado, lo acercamos, lo profundizamos. Acompañamos. Estamos cuidando a las personas porque estamos promoviendo la participación. Hacemos recorrido por los barrios. No yo, cinco, seis, diez personas de nuestro equipo salen a recorrer, a escuchar, hasta yo misma voy a escuchar y después venimos con respuestas. Nosotros cuidamos a las personas y desplegamos el plan ABC. Ellos no nos votan el presupuesto”, dijo Cosse, que enumeró varias de las inciativas que lleva adelante la intendencia departamental.

Y añadió: "Nosotros cuidamos el planeta, por eso planteamos un proyecto de saneamiento ambiental e integral. Ellos no nos votan el préstamos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Pero no van a poder, porque nuestra estrategia es Montevideo Más Verde. Estamos cuidando la democracia cuando de 2.159 pedidos de informes contestamos 2.136, los otros no los contestamos porque corresponden a otros organismos. Nos acorralan y nosotros seguimos trabajando porque nuestro compromiso es con la gente. Nosotros cuidamos la democracia, ellos votan el juicio político. Estamos cuidando la democracia con respeto porque no andamos prometiendo al vuelo”.

Cosse afirmó además que en su gestión se está cumpliendo con “todo lo comprometido en la campaña y en el programa del Frente Amplio”.

"Hay dos formas de gobernar, una es la nuestra. Cerca. Alguna vez dijimos también que hay que estar más cerca para llegar más lejos. Nosotros acercamos el Estado, acercamos nuestra humanidad, acercamos la libertad, la participación. Creemos que hay que llegar más lejos en la igualdad, en las oportunidades", apuntó la jerarca departamental.

La respuesta de Raffo

En tanto, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, respondió en su cuenta de Twitter a las palabras de Cosse. “Hablar siempre de ‘nosotros’ y ‘ellos’ promueve la grieta”, escribió la nacionalista.

“No es el estilo de Cosse el tipo de política que queremos para Uruguay”, finalizó la publicación.