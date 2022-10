Gonzalo Civila: “No se puede construir lo nuevo reproduciendo lógicas capitalistas”

Política

El Partido Socialista de Uruguay (PS) realizó este domingo su XVIII Convención Ordinaria de Montevideo en el Club Cordón, acto del que participó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el diputado y secretario general del partido, Gonzalo Civila, entre otros.

También hizo uso de la palabra la excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Graciela Villar.

Durante su discurso, Civila dijo que “no se puede construir una sociedad nueva con prácticas viejas”.

“No se puede construir lo nuevo reproduciendo lógicas capitalistas, lógicas egoístas, lógicas competitivas. Rolando (Vieira) era un claro ejemplo de que la construcción del socialismo pasa por intentar ser hombres y mujeres nuevos. Y encarnó eso en su militancia”, dijo Civila en referencia al militante homenajeado en el encuentro que falleció hace poco tiempo.

En diálogo con canal 10, Civila agregó que el Partido Socialista viene planteando “un proyecto de reforma constitucional desde hace más de 10 años”.

“Ahora hemos vuelto a poner el tema arriba de la mesa a raíz de nuestro Congreso, que reafirmó esta orientación. Nos parece que el país necesita discutir una nueva matriz constitucional que garantice derecho y garantice la realización de la dignidad de las personas. Estamos en un país donde tenemos más de medio millón de uruguayos con problemas de seguridad alimentarios. Tenemos problemas de retroceso en materia de salarios, de jubilaciones. Un proyecto de reforma de seguridad social que viene en un sentido de retroceso de derechos. Frente a todo eso, nos parece importante que la sociedad en su conjunto discuta garantías. Eso es lo que nos da la Constitución, un marco de garantías de que ciertos derechos y condiciones de vida no se van a ver afectadas”, afirmó Civila.

Además, el diputado socialista criticó el proyecto de ley de reforma de la seguridad social y señaló que “antes que hacer una nueva reforma, hay que valuar la reforma que se hizo en los 1990”.

“La reforma de los 1990 se hizo prometiendo se hizo prometiendo sustentabilidad para el sistema de seguridad social. Ahora los mismos actores que hicieron la reforma, incluso el mismo técnico (vienen a decir) que el sistema no es sustentable y que hay que reformarlo de vuelta. No se evalúa el resultado de la anterior, el papel de las AFAPs, administradoras que hicieron muchísimo dinero con los recursos de los trabajadores. Un pésimo negocio para los trabajadores”, afirmó Civila, que además insistió en que no comparte que haya que subir la edad de jubilación.

Y añadió: “En Uruguay la expectativa de vida creció, aunque no lo hizo igual para los pobres que para los ricos. Pero además aumentó mucho más la riqueza. No estamos discutiendo esa riqueza acumulada que se ha generado con un PIB (Producto Bruto Interno) que se triplicó desde los 1990. ¿Cómo aporta al sistema de seguridad social? Si ganamos años de vida, ¿no queremos invertirlos en el disfrute, en relaciones humanas, en desarrollar nuevos bienes culturales? ¿Tenemos que dedicarlos a trabajar en un régimen de explotación como éste? Esa son las discusiones que queremos dar”.

