Cosse: “Fue irrespetuoso” no nombrar a Tabaré Vázquez en acto por 15 años del Ceibal

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, sumó su voz al coro de dirigentes del Frente Amplio que criticó que no se nombrara al expresidente Tabaré Vázquez en el acto por los 15 años del Ceibal, que organizó el gobierno y se realizó este lunes.

“Tabaré es tan grande y es tan grande lo que hizo el Frente Amplio con el Ceibal que hay ausencias que son una enorme presencia. No se puede tapar el sol con un dedo. Fue un acto -cómo decirlo, quiero ser cuidadosa- irreflexivo por parte de los que organizaron… e irrespetuoso, pero irrespetuoso no solo de una persona sino de la política del Uruguay, porque una política de Estado no nace sola, no nace de un repollo; nace porque hubo gente que la llevó adelante, que la propuso, que la impulsó, que impuso la novedad, que después se nos hizo normal, pero no era normal; fue una cosa valiente, osada, ejemplo”, dijo la intendenta este martes en diálogo con Tv Ciudad.

La gobernante dijo que “no nombrar a Tabaré dice más del que no lo nombra que de Tabaré”.

Los senadores del MPP Alejandro Sánchez y Sebastián Sabini criticaron en las últimas horas la omisión en que incurrió el gobierno, la que fue asumida por el presidente Luis Lacalle Pou. “Ayer cumplía 15 años el Plan Ceibal. Quizás lo único que me parece faltó, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del Plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vázquez. (Plan) que después siguió durante estos años y que hace a una continuidad en las políticas nacionales”, expresó el mandatario este martes en Colonia, durante la tercera fase del Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal.

Lacalle Pou destacó la importancia de que los “educando reciban una computadora para tecnificarse y poder estudiar a la distancia”, pero también subrayó la importancia que puede tener para los productores rurales. “Si un gobierno empieza un plan y después se discontinúa, ¿para qué sirvió el esfuerzo? La continuidad en las políticas de Estado es fundamental. Lo que se hizo bien hay que mejorarlo y continuarlo. Creo que esto es un caso típico de una política nacional”, agregó el presidente en Colonia.