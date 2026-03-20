Correa calificó de “tonto” a diputado blanco que lo mandó a seguir con sus “gustos caros”

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La visita de Rafael Correa a Uruguay no pasó desapercibida. El expresidente ecuatoriano estuvo en el país durante algunos días en los que brindó entrevistas con medios uruguayos, cenó con dirigentes del Frente Amplio y entrevistó para su pódcast a Lucía Topolansky, Fernando Pereira y Carolina Cosse.

Su pasaje por Uruguay también recibió cuestionamientos de la oposición, principalmente del diputado Juan Martín Rodríguez, quien fue el primero que informó sobre su llegada. En ese momento, el legislador calificó su llegada de “mala señal”, dado que Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión en su país y tiene asilo político en Bélgica.

Las críticas del representante al exmandatario no quedaron en eso: en las últimas horas, Rodríguez dio una entrevista vía Zoom a un medio ecuatoriano en la que sembró suspicacias sobre el financiamiento del viaje de Correa, dado que se hospedó en un lujoso hotel de Carrasco y mantuvo encuentros en restaurantes costosos de la ciudad.

Además, se refirió a que el programa de entrevistas del expresidente sudamericano podría estar asociado a la cadena estatal rusa RT. “Algunos periodistas que han ido a cubrirlo en el hotel dijeron que los custodios de Correa eran rusos. Casualmente, por estos días RT volvió a estar en la grilla de Antel TV, que había sido eliminada en la gestión pasada”, agregó.

Frente a estas declaraciones de Rodríguez, Correa salió al cruce en la red social X: “Le faltó decir a ese chismoso —que ni siquiera sé quién es— que me dieron una suite espectacular con terraza y vista al mar. Así es como cualquier ilustre desconocido, en complicidad con la mafia mediática ecuatoriana, crea los más ridículos bulos”, escribió el expresidente.

“Lo único claro: los mediocres y odiadores están pendientes de mí, incluso en nuestro querido Uruguay. Sinceramente, jamás pensé que fuera tan importante. Por cierto, muy rico el ‘restaurante de lujo’, y saludos a mis ‘guardaespaldas rusos’. #ParaTontoNoSeEstudia”, agregó.

Ante esta respuesta, Rodríguez redobló la apuesta en dicha red social: “No ofende quien quiere, sino quien puede. Ya le llegará la hora de tener que responder por todos los delitos que cometió, los que ya se probaron y los que aún se investigan. Siga de gira mediática, buscando recursos (para eso son buenos) y disfrutando de sus gustos caros”.

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