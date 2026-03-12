Coronel retirado argumentó que practicó sexo oral a su hija de 15 años por “sexosomnia”

Judiciales

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, a cargo de Maximiliano Sosa, celebró una audiencia judicial por el caso del coronel retirado y exvocero del Ejército Wilfredo Paiva, quien en diciembre de 2025 fue imputado por un delito de abuso sexual especialmente agravado y enviado a prisión preventiva.

Precisamente, la acusación en contra de Paiva era por abusar sexualmente de su hija de 15 años mientras esta dormía. De acuerdo con los hechos narrados por la víctima, en determinado momento de la noche, el coronel ingresó al cuarto y comenzó a practicarle sexo oral hasta que ella se despertó.

La defensa de Paiva presentó ante la fiscalía de Sosa una serie de estudios, entre ellos, uno firmado por médicos de la Facultad de Medicina de la Udelar que indicaba que en la conducta de su cliente no hubo dolo. Es decir, él no habría tenido intención directa de abusar de su hija.

El argumento principal que maneja estos documentos, que fueron pagados por Paiva dado que su realización no fue pedida por la Fiscalía, es que el coronel retirado padece de sexosomnia.

Esta enfermedad, según describen los papeles que se leyeron en la audiencia, es un trastorno del sueño en el que una persona realiza conductas sexuales mientras está dormida sin ser consciente de lo que hace.

Se considera, según los profesionales a cargo de los informes, una parasomnia, por lo que es un comportamiento anormal durante el sueño que es similar al sonambulismo.

En la audiencia del miércoles, la Fiscalía presentó argumentos a la Justicia para sobreseer a Paiva. Esto quiere decir que el imputado quedaría libre de cualquier investigación, según establece la legislación.

En sintonía con la defensa, el Ministerio Público entiende que no hubo dolo en el actuar de Paiva y que, conscientemente, él no quiso abusar de la menor de edad.

En tanto, la defensa de la víctima presentó una serie de razones —entre las que destacó la necesidad de investigar más— para evitar que la Justicia diera el visto bueno al pedido de la Fiscalía.

Finalmente, la jueza optó que se siguiera adelante con las indagatorias, pero que se pasara a otra fiscalía de Delitos Sexuales.

