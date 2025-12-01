Judiciales

La Justicia imputó a un coronel retirado por abuso sexual y está en prisión preventiva

Montevideo Portal

El coronel retirado y exvocero del Ejército Wilfredo Paiva fue enviado a prisión preventiva en una audiencia celebrada el pasado 17 de octubre, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.

La Fiscalía que investiga el caso es la de Delitos Sexuales de 4° turno, a cargo de Maximiliano Rodríguez. El Ministerio Público pidió la formalización de la investigación por un delito de abuso sexual específicamente agravado.

Además, como se suele dar en estos casos según la legislación, Paiva fue enviado a prisión preventiva hasta el próximo 14 de marzo, mientras Sosa y equipo continúan con las indagatorias.

Paiva ingresó al departamento de Comunicación del Ejército en 2017, cuando suplantó a Yamandú Lessa. En 2020, tras estar un año en misión en el Congo, volvió al mismo puesto, y en 2022 fue sustituido por Pedro Gómez. Esta fue la última actividad de Paiva, dado que luego pidió el pase a retiro.

