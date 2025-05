Contrarreloj: fiscal Ghione pide una prórroga del plazo para investigar a Penadés

Judiciales

Alicia Ghione, fiscal de Delitos Sexuales y encargada de investigar la causa del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, solicitó a la Justicia una nueva prórroga del plazo de investigación, según informara el noticiero Telemundo.

El plazo establecido inicialmente se cumple el próximo 10 de junio. Sin embargo, ese tiempo podría extenderse hasta el 10 de octubre, fecha en la que se cumplirán dos años de la formalización y en la que cesarán los tiempos previstos por la ley para proseguir con la investigación.

En una audiencia prevista para el 5 de junio, la jueza Marcela Vargas decidirá si la prórroga solicitada por Ghione corresponde o no. En caso negativo, Ghione quedaría con escaso margen para culminar sus actuaciones. Aun así, Fiscalía podría apelar esa decisión, pero la nueva resolución podría no llegar antes del 10 de octubre. En ese escenario, la carpeta de investigación no admitiría el ingreso de nuevos elementos y la fiscal debería presentar la acusación con las evidencias recabadas hasta ese momento.

Si bien la causa conta Penadés se remonta a 2023, el 14 de mayo de este año el exlegislador fue imputado por nuevos casos, que incluyen reiterados delitos de violación, reiterados atentados violentos al pudor y reiterados delitos de corrupción de menores, acusaciones que fueron apeladas por la defensa del reo.

La mayoría de los delitos que se le achacan a Penadés son de índole sexual. El acusado permanece en prisión preventiva en la cárcel de Florida.