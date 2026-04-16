Consecuencias del ciclón: cerraron tramo de rambla de Punta del Este por inundaciones

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Como consecuencia del ciclón extratropical que azotó al territorio nacional en las últimas horas, la Intendencia de Maldonado trabaja en la rambla de Punta del Este, donde la acumulación de la lluvia generó que el tramo de la 10 a la 12 de la Brava fuera excluido del tránsito de forma provisoria.

Según constató Montevideo Portal desde el este del país, la senda de la rambla hacia la Península está cortada. Funcionarios municipales están en la zona, donde colocaron cintas y trabajan para recolectar el agua.

Se trata de una zona en la que confluyen las avenidas Roosevelt y Del Mar, que suelen inundarse cuando se dan intensas precipitaciones.

Días atrás, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, fue consultado sobre esta situación y dijo que “está en carpeta desde hace 30 años”. “El crecimiento que ha tenido toda esa zona ha hecho que los pluviales no den abasto. Más que arreglar la carpeta, lo que hay que arreglar lo que está abajo, que es por dónde drena y sale el agua”.

En la misma rueda de prensa, Abella dijo que se trata de una “solución cara”, pero que “hay que buscarla de una vez por todas”.