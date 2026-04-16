“Rachas fuertes”: tras cese de alerta por lluvias, Inumet advierte por vientos

Sobre las 11:00 horas del jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta que había emitido anteriormente por “precipitaciones, algunas puntualmente abundantes, en cortos períodos”.
Sin embargo, los fenómenos que acarrea el ciclón extratropical que se mueve sobre Uruguay todavía no terminaron. En cuanto a las lluvias, podrían continuar en varios puntos del territorio nacional, aunque en volúmenes que —de momento— no ameritan una advertencia.
Diferente es lo que ocurrirá con los vientos, que alcanzarían su apogeo a partir de la madrugada del viernes. De acuerdo con lo adelantado por Inumet este mediodía, “se espera un incremento del viento de componente suroeste, con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h”.
Esa situación afectaría áreas “al sur del río Negro, principalmente la franja costera del sur y este”.
La ocurrencia de vientos fuertes también fue vaticinada por el observatorio brasileño MetSul.
“El mayor impacto del ciclón se sentirá en Uruguay, país ya azotado por otro ciclón el martes pasado, cuyos intensos vientos, cercanos o superiores a los 100 km/h, derribaron numerosos árboles y causaron una víctima mortal en Maldonado”, señalaron los meteorólogos brasileños en un comunicado emitido en la tarde de ayer.
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