Conflicto en La Sin Rival: Mesa del Pan avanza en medidas y hará paro parcial el viernes

La Mesa Coordinadora del Pan resolvió este jueves agravar el conflicto en el sector y realizar un paro parcial este viernes 30 de diciembre, tras asegurar que no hubo avances en las negociaciones entre la empresa La Sin Rival y trabajadores de esa panificadora.

El sindicato afirmó mediante un comunicado que las causas de la decisión son “el adeudo de sueldos, aguinaldos" y "apropiaciones de retenciones judiciales sobre pensión alimenticia las cuales fueron descontadas efectivamente a los trabajadores, entre otros puntos”.

El paro parcial se llevará adelante desde las 10 horas hasta las 14 horas. Las actividades se retomarán según lo que decidan en la movilización.

“En estas horas la patronal violó nuevamente los acuerdos establecidos entre las partes y ofreció pagar la mitad de aguinaldo el día 30/12 (con plazo hasta las 20 horas). Dicha propuesta, brindada por mail, es considerada absolutamente insuficiente por parte de los trabajadores”, consideró el gremio en el comunicado.

El comienzo

El pasado 15 de diciembre la Mesa del Pan había comunicado que la panificadora La Sin Rival estaba atravesando una “crítica situación financiera” y era “posible” el cierre de la empresa.

El sindicato denunció en ese momento el incumplimiento de pago de haberes y una situación financiera y operativa “insostenible”, según afirmó Luis Echeverría, representante de los trabajadores del rubro, a Montevideo Portal.

“Este conflicto viene de larga data, mucho antes de que la Mesa del Pan decidiera intervenir”, relató Echeverría. “El 18 de noviembre tuvimos un Consejo de Salarios en el Ministerio de Trabajo y la dueña de la empresa prometió que el día 10 de diciembre se iban a pagar todos los sueldos adeudados”, afirmó.

En este sentido, el sábado 24 de diciembre, los trabajadores se manifestaron frente a la fábrica de pastas de la compañía. La medida se dio en reclamo “de una nueva promesa incumplida”, explicó Echevarría.

La dueña de la empresa, Mónica Calvar, se comprometió a adelantar a los trabajadores $ 10.000 como parte del aguinaldo. Sin embargo, hasta ese sábado el depósito del dinero no llegó a ninguno de los trabajadores.

Por otro lado, este martes pactaron realizar una tregua en el marco del conflicto, tras una reunión el lunes donde estuvo Calvar y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Calvar manifestó “claramente que su intención no era cerrar”, dijo el sindicalista. “Los trabajadores dijeron lo mismo, pero lo que no quieren es seguir en esta situación actual en la que hoy cobran y mañana no saben”, consideró Echeverría.

Por otro lado, según el gremio, el Ministerio de Trabajo intimó a la dueña de La Sin Rival a que presente los balances contables o la constancia de la Dirección General Impositiva. Con esto se sabrán los ingresos y egresos que tiene la empresa.

