“Su intención no es cerrar”: trabajadores de La Sin Rival dieron tregua hasta el jueves

Los trabajadores de La Sin Rival pactaron realizar una tregua en el marco del conflicto que se dio con la empresa, a raíz de los incumplimientos salariales que denuncian. El pasado lunes, hubo un consejo de salarios a donde asistió la dueña de la compañía, Mónica Calvar, autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los empleados.

“Se llegó a un impasse, a una tregua en donde el miércoles o el jueves a la mañana va a haber una respuesta formal a los temas planteados”, explicó a Montevideo Portal el coordinador de la Mesa del Pan, Luis Echevarría.



En ese sentido, Calvar deberá dar explicaciones de por qué se atrasó en la liquidación de sueldos. El otro tema a explicar es el pago de aguinaldo, algo que desató el conflicto del pasado sábado.

La dueña de La Sin Rival se comprometió a adelantar $ 10.000, pero eso no sucedió. Ante esto, los trabajadores se manifestaron al frente de la fábrica de pastas de la empresa. “El miércoles también contestarán si será sobre el jueves o sobre el viernes que se pagan los aguinaldos”, agregó Echevarría.

En tanto, aseguró que Calvar manifestó “claramente que su intención no era cerrar”. “Los trabajadores dijeron lo mismo, pero lo que no quieren es seguir en esta situación actual en la que hoy cobran y mañana no saben”, consideró el sindicalista.

Por otro lado, en el consejo de salarios el MTSS intimó a la dueña de La Sin Rival que presente los balances contables o la constancia de la Dirección General Impositiva. Con esto, se sabrán los ingresos y egresos que tiene la empresa, explicó Echevarría.

“Los trabajadores están trabajando con normalidad, hasta que el miércoles o el jueves esté la respuesta formal. De ser positiva, de a poco, se va a dilucidando la situación y se va a ir normalizando”, sostuvo.

