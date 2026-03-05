Judiciales

Confirman pena de 30 años a expolicía que asesinó a dos mujeres, de 16 y 34 años

La Suprema Corte de Justicia confirmó en las últimas horas la condena de 30 años de prisión y siete años adicionales de medidas de seguridad para Mauricio Docampo.

El tribunal lo consideró culpable del secuestro y asesinato de Ahielén Casavieja, una adolescente de 16 años que estuvo desaparecida durante 19 días en 2022, según informó el periódico El País. El máximo tribunal también estableció que el sujeto fue responsable del femicidio de otra mujer, Karina Saracho, ocurrido meses antes.

Ahielén vivía en un hogar del INAU junto a su bebé. En febrero de 2022 había sido autorizada a una salida transitoria para celebrar su cumpleaños número 16. Esa noche se reunió con amigas y, al terminar el encuentro, se dirigió a una parada de ómnibus en la zona del parque Lecocq.

En ese lugar se encontró con Docampo —expolicía y taxista— quien le ofreció pasta base. La adolescente inicialmente se negó a consumir, ya que estaba en tratamiento por su adicción, pero el hombre insistió y ella finalmente aceptó.

En el lugar también se encontraban otras dos personas, identificadas como el Pollo y el Gordo Nico, a quienes Docampo envió a comprar pasta base a un vendedor de la zona.

Cuando los dos regresaron al lugar, Docampo y Ahielén ya no estaban allí: el sujeto había llevado a la menor a su casa en Santiago Vázquez, porque quería tener “privacidad” con ella.

Más tarde, los dos "compradores" fueron también a la casa de Docampo, y este les pidió que se retiraran. También les dijo que Ahielén quería quedarse allí con él.

Al día siguiente, la madre de la adolescente denunció su desaparición. Diecinueve días después, el hermano de Docampo alertó a la Policía tras encontrar restos humanos mientras limpiaba un pozo séptico en el terreno de la vivienda.

Durante el allanamiento posterior, se confirmó que los restos correspondían a la adolescente. Los peritajes indicaron que había muerto tres o cuatro días antes del hallazgo, por lo que los investigadores concluyeron que estuvo retenida en la casa durante unos 15 días antes de ser asesinada.

En el fondo del predio también se halló una bolsa con otros restos de la menor. Además, en una cámara séptica ubicada junto a la vivienda, donde había una heladera, los investigadores encontraron restos de otra persona.

Las pesquisas permitieron determinar que pertenecían a Karina Saracho, una mujer de 34 años, quien habría muerto unos siete meses antes.

Acerca de la vida de Saracho fue poco lo que trascendió. Según recoge Infobae, quedó huérfana de pequeña y fue criada por su abuela. Tenía problemas de consumo de drogas y registraba antecedentes penales.

Docampo no estaba en el inmueble en el momento del allanamiento, pero fue detenido posteriormente en el Centro de Montevideo.

La causa tuvo varias instancias judiciales. En un primer fallo, la jueza María Helena Mainard condenó a Docampo por homicidio simple en el caso de Casavieja y lo absolvió por la muerte de Saracho, fijando una pena de 12 años y cuatro meses de prisión.

Posteriormente, un tribunal de apelaciones revocó esa sentencia y lo condenó a 30 años de prisión más siete años de medidas de seguridad, al considerar que el crimen de Ahielén constituía un femicidio y que también era responsable del homicidio de Saracho.

La Suprema Corte de Justicia confirmó esa condena, aunque introdujo un cambio: estableció que el asesinato de Saracho también debía ser considerado femicidio.

Docampo podría ser responsable de más asesinatos, según el relato de una causa contra él que no prosperó en la Justicia.

En 2015, una mujer lo había denunciado por abuso sexual. En su declaración, la denunciante recordó unas palabras del agresor que —a la luz de los hechos posteriores— cobraron una mayor y ominosa relevancia.

“Yo maté a varias, una más no me cuesta nada”, habrían sido sus palabras.