Confirmación del paro del PIT-CNT el 8M "no refleja lo que el movimiento feminista espera"

Desde la Intersocial Feminista dijeron que "es una muy mala señal" que la vicepresidenta de la República no marche en el Día de la Mujer.

No es suficiente

Este viernes, la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió, en primer lugar, reconsiderar la medida del paro general dispuesto para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M).

"Una vez que se acepta la reconsideración, se abren las discusiones; todos los gremios, sindicatos y federaciones allí presentes tuvieron posibilidades de intercambiar, de dar sus puntos de vista, de poner sus resoluciones sobre la mesa y la síntesis de esta instancia fue que nos sentimos parte del Día Internacional de la Mujer", dijo a Montevideo Portal Elbia Pereira, secretaria general de la central sindical.

"Es decir, es la lucha que reivindicamos las mujeres en este día especial", explicó y profundizó en que, como parte de esa lucha, van a reclamar los derechos de las mujeres "y todo lo que falta por lograr como mujeres".

Por eso se llegó a la conclusión de mantener que el paro sea de 24 horas y general el 8 de marzo.

Sin embargo, no todos quedaron contentos con esta decisión.

"La resolución no es suficiente, no refleja lo que el movimiento feminista espera", expresó la vocera de la Intersocial Feminista, Valeria Caggiano, a Montevideo Portal.

No obstante, la figura del paro "se espera como un paraguas" para el movimiento, comentó: en primer lugar, que cubra a las trabajadoras que tienen trabajo formal a parar sus actividades en su trabajo, señaló Caggiano. "Pero el paro que proponemos desde el movimiento es un paro de todas las tareas, tanto del trabajo remunerado como del no remunerado. Entonces, nuestra discusión y el alcance de la medida que en general movemos y aspiramos para el 8 de marzo trasciende esta conversación del plano del paro central", sentenció.

¿Violeta o rosado?

Por otro lado, Pereira remarcó que el PIT-CNT milita "fuertemente" por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "todos los días, no solo el 8 de marzo". De todas formas, en la jornada del Día de la Mujer, previo a la concentración que se hace en 18 de Julio, se prevé militar "pero con énfasis en los derechos de las mujeres que —a nuestro entender— están afectados con la LUC", indicó.

En este sentido, si bien muchas de las organizaciones que integran la Intersocial Feminista pueden haber contribuido a la discusión en torno al referéndum de la ley ómnibus, Caggiano insistió en que "no es el objetivo central de las acciones" del 8M.

"Los 8 de marzo tienen una agenda histórica, bien importante de reivindicaciones que lamentablemente, como sociedad y como país, mantiene la deuda con los temas que nos preocupan a las mujeres, a las disidencias y al movimiento feminista todo. Entonces creemos que poner otro tema en agenda no es una buena señal", manifestó la vocera de la intersocial.

El colectivo entiende, "sin lugar a duda", que la LUC tiene un impacto "significativo" sobre la vida de las mujeres; "eso es indiscutible", sostuvo Caggiano. A pesar de ello, consideró que la decisión del PIT-CNT "tiene un efecto de invisibilización" sobre la agenda del 8 de marzo.

No es cuestión de ideas

Finalmente, la vocera de la intersocial se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta de la República realizadas este viernes. Beatriz Argimón afirmó que no marchará el 8 de marzo porque la central sindical "decidió que este año hay que reivindicar solamente aquellos que reivindican el color rosado".

"Es una muy mala señal", indicó Caggiano y detalló: "Relegar algunos temas y preocupaciones en las que se necesitan acuerdos políticos importantes y alianzas particulares para impulsar que algunas agendas sean tenidas en cuenta es un elemento que resta, que además no habla de lo que ha sido la historia desde la recuperación de la democracia hasta ahora de lo que el movimiento feminista y de mujeres había definido como estrategia de lucha".

La vocera sostuvo que no es una cuestión de "alianzas ideológicas", sino que "algunas lecturas sobre algunos problemas" atraviesan a las mujeres. Por ello, si las mujeres, desde el movimiento de mujeres todo, no logran "hacer fuerzas desde los distintos lugares", no son temas que hubieran aparecido en la agenda, apuntó. "Indudablemente que cuando desatendemos algunos temas que nos son comunes, los retrocesos enseguida se materializan", aseveró.

"Es preocupante" el posicionamiento de la vicepresidenta, porque además "es una tensión con la central sindical". De alguna forma, concluyó, "es otra forma de invisibilizar el 8 de marzo".

