Política

Argimón: "No voy a marchar el 8M; el PIT-CNT decidió" reivindicar "el color rosado"

"Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres, los de todas las mujeres, no las que ellos quieren defender", dijo Beatriz.

La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo este viernes que no va a concurrir a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se realizará el próximo 8 de marzo.

"Ustedes saben que milité toda la vida por los derechos de los niños y por los derechos de las mujeres, cuando no estaba de moda andar haciendo marchas y éramos 10 o 15 reivindicando determinados derechos. Con mujeres de todos los partidos políticos", comenzó diciendo en su alocución durante el acto del Partido Nacional en defensa del no, celebrado en la ciudad de Las Piedras.

"Ahora es distinto. Cada 8M yo marchaba. Marchaba porque es un día internacional que nos provoca reflexión no solo por la situación de mujeres uruguayas, sino por las mujeres del mundo, de nuestro continente. En América Latina la pobreza tiene cara de mujer y de niña. La verdad, marché y reivindiqué distintas situaciones con gobiernos de todos los colores y también tenía posiciones que, muchas veces, me enfrentaba a mis compañeros", dijo.

"Ahora resulta que ese día va a tener un color. El único color que usábamos todas, todos los años, sin distinción, era el violeta, el de las mujeres. Yo no voy a marchar el 8M, porque el PIT-CNT decidió que este año hay que reivindicar solamente aquellos que reivindican el color rosado, discriminando las trabajadoras que no están de acuerdo con lo que ellos quieren imponer, que no es ni más ni menos que dejar de lado a los trabajadores que entienden que están acompañando a una ley que el gobierno que votaron les propuso y el gobierno la está cumpliendo", agregó.

La vicepresidenta dijo que esperó a anunciarlo este viernes porque "se iba a rever esa situación porque había un sindicato que lo había planteado y luego otros enviaron notas donde también consideraban que era importante mantener ese día".

"Pero es fácil subirse al tarro de la mayor marcha del país y desnaturalizarla. Por tanto, quiero comprometerme con ustedes como lo hice toda mi vida. Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres, los de todas las mujeres, no las que ellos quieren defender", concluyó.