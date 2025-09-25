Judiciales

Conexión Ganadera: administrativa admitió que no había todo el ganado alegado en contratos

Montevideo Portal

El fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez citó a declarar este miércoles 24 de setiembre nuevamente a una funcionaria de la empresa Conexión Ganadera en el marco de la investigación de la causa por la que se imputó a los socios Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral a mediados de julio de este año.

Según supo Montevideo Portal, se trata de una empleada administrativa de Conexión Ganadera, quien presentó ante la Fiscalía documentación que probaría que la empresa debería tener más ganado del que cuenta hoy.

La trabajadora de Conexión intentó demostrar que hay una diferencia entre el ganado que se debería tener, según los contratos, y la tierra que la compañía y sus subsidiarias alquilaban para ese ganado.

Sin embargo, en su declaración también afirmó que todo el negocio era manejado por Gustavo Basso, el cuarto socio, fallecido en un siniestro de tránsito en noviembre de 2024.

La empleada apuntó a que las órdenes siempre venían desde Basso y que este era quien decidía sobre las acciones de Conexión Ganadera.

La Fiscalía continúa su trabajo y se prevé que el próximo lunes 6 de octubre se solicite la imputación de Iewdiukow por otro delito: lavado de activos.

Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria preventiva, con tobillera electrónica, desde el pasado 17 de julio, debido a que Olivera dio lugar al pedido de formalización de la investigación por estafa.

La misma medida preventiva pesa sobre Cabral, quien está siendo investigada por el mismo delito.

Carrasco, en tanto, ya fue imputado por lavado de activos, por lo que permanece en prisión preventiva a la espera de un juicio.

Si la jueza da lugar al pedido de Rodríguez, Iewdiukow iría a prisión preventiva efectiva, ya que, por el tenor del delito del que se la acusa, se presume el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

