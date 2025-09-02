Fiscal busca imputar a Ana Iewdiukow por lavado de activos; iría a prisión preventiva

Judiciales

Montevideo Portal

El fiscal de Lavado de Activos que investiga, entre otros, el caso Conexión Ganadera, Enrique Rodríguez, solicitará en audiencia el próximo lunes 6 de octubre a la jueza Diovanet Olivera la imputación de la socia de la empresa y esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow por un delito de lavado de activos, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal.

Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria preventiva, con tobillera electrónica, desde el pasado 17 de julio debido a que Olivera dio lugar al pedido de formalización de su investigación por estafa.

La misma medida preventiva pesa sobre la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, quien es investigada por el mismo delito.

Si la jueza da lugar al pedido de Rodríguez, Iewdiukow iría a prisión preventiva efectiva, ya que, por el tenor del delito del que se la acusa, se presume el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La resolución de Rodríguez se conoce un día después de que este lunes 1º de setiembre el abogado de cientos de damnificados Juan Pablo Decia presentara un pedido ante el juez penal de garantías dentro del Juzgado de Crimen Organizado por su disconformidad con la residencia declarada por Cabral, quien cumple prisión preventiva en el edificio Imperiale de Punta del Este, frente a la rambla, en un apartamento de 200 metros cuadrados.

“Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva, en el caso de Cabral y Iewdiukow, esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares que se están cumpliendo se descuentan de la condena que les recaiga y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo con la dimensión que tiene para la economía, con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”, había expresado Decia en diálogo con Montevideo Portal.

El abogado sumó que “incluso es preferible que se le levante la medida cautelar de prisión domiciliaria a las dos señoras y que, cuando se dicte la condena, que cumpla al 100% en un establecimiento carcelario, como corresponde”.

Montevideo Portal