Conductor atropelló en auto a bolsonaristas que cortaban ruta en protesta por elecciones

Un auto atropelló a militantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tras los resultados de las elecciones del domingo, en las que ganó el líder del Partido de los Trabajadores, Luíz Inázio Lula Da Silva, bloquearon las carreteras. El hecho ocurrió en Marissol, en las afueras de San Pablo, donde decenas de simpatizantes bolsonaristas gritaban: “Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor”, hasta que el auto impactó contra un grupo de ellos.

Según Thaiza Peluze, periodista de GloboNews, el auto atropelló a unas cinco personas, entre las que se encontraba un niño. Si bien todas fueron socorridas, algunas están en estado grave, aseguró la periodista.

+ entre as vítimas do atropelamento após um motorista furar o bloqueio bolsonarista em Mirassol, no interior paulista, está ao menos uma criança (que nem devia tá ali). Todos foram socorridos, mas alguns estão em estado grave pic.twitter.com/M9es76I3tA