Condenaron al hombre que disparó y dejó amenaza en sede del INR; estará ocho meses preso

A casi tres meses del atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en la esquina de Cerro Largo y Andes, en el Centro de Montevideo, la Justicia logró identificar y condenar al autor material del hecho.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno logró la condena en las últimas horas mediante un proceso abreviado. El delincuente se declaró culpable y fue condenado a una pena de ocho meses de prisión efectiva por la comisión de un delito de atentado especialmente agravado en calidad de autor.

El suceso ocurrió a las 2:15 horas del pasado 16 de noviembre de 2025. El ahora condenado llegó junto a otro sujeto en moto, disparó en reiteradas ocasiones contra la fachada de la sede, provocando la rotura de varios vidrios y lanzó una hoja amarrada a una piedra que decía: “Ojo por ojo. La próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro”.

En un principio, se dio por hecho que la destinataria de la amenaza era la directora del INR, Ana Juanche, por lo que se dispuso custodia policial permanente para ella. Sin embargo, poco tiempo después esta hipótesis se desmontó.

La Policía identificó que el autor intelectual del hecho era Rodrigo Cabrera Hernández, integrante de la banda criminal de Los Albín. Según informó el periodista Gabriel Pereyra en ese momento, el malestar de Cabrera no era con Juanche, sino con un funcionario encargado de la seguridad en donde se encontraba preso, el módulo 25 del Comcar.

Recientemente, ese funcionario habría requisado celulares a Cabrera, así como tres colchones que tenía en su celda. Además de imponerle varias sanciones, Pereyra informó que ese encargado habría “propinado una golpiza” al preso.

