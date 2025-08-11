Condenaron a uno de los tres detenidos involucrados en tiroteo con policía en Toledo

Policiales

Tres personas fueron detenidas por el caso del policía de 24 años que mató a dos hinchas de Nacional luego de un enfrentamiento el sábado en Toledo. Uno de ellos ya fue condenado.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, se logró identificar a las cuatro personas que escaparon del lugar, luego de las dos muertes producidas por el agente. Hoy, se detuvo a dos mayores de edad y a un adolescente de 17 años. Además, se incautó una de las motos usadas en el episodio.

A las 20:00 horas del lunes, el fiscal de Toledo, Luis Alvez, informó que se realizó un proceso abreviado por delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa con respecto a uno de los tres detenidos, quien cumplirá con una pena de 22 meses de prisión efectiva.

El altercado tuvo lugar el sábado, momentos después del partido en que Peñarol venció a Nacional 3 a 0. Un grupo de hinchas carboneros habían colocado una bandera al frente de la casa donde vieron el partido, e hinchas de Nacional fueron hasta el lugar en busca de hacerse con ella.

El agente involucrado, que estaba de civil con otros hinchas de Peñarol, declaró que vio a uno de los hombres sacar un arma de fuego y, ante eso, disparó. También afirmó que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa.

La información de la jefatura canaria parece ratificar lo declarado por el policía: “Llegan dos motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, lugar donde un grupo de seis personas se reunieron para ver el partido clásico, entre quienes se encontraba un funcionario policial amigo del dueño de casa, en sus horas francas y vistiendo de civil, el que, al observar la situación, ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas”.

Los dos mayores fueron detenidos en Montevideo, mientras que el menor, ahora bajo custodia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) lo fue en Parque del Plata.

