Condenan a nueve años de prisión a tres policías de la Guardia Republicana por violación

La Justicia condenó a nueve años y nueve meses de prisión a tres efectivos policiales de la Guardia Republicana que habían sido acusados de abuso sexual a dos jóvenes en febrero de 2022.

Según informó Fiscalía, los condenados fueron sentenciados como autores y co-autores de los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado.

Además de la pena de prisión, también se dictaron medidas alternativas como la inhabilitación de la patria potestad, reparación económica a la víctima y la prohibición de desempeñar cargos que impliquen contacto con niños, niñas y adolescentes.

El diario El País informó que la fiscal Mariana Alfaro había pedido en febrero de este año 18 años de prisión para los efectivos, cuando aún estaban imputados.

Los tres policías fueron detenidos en febrero de 2022 tras ser denunciados por haber violado a dos mujeres en el interior de un patrullero en el Paso Molino.

Cuando ocurrieron los hechos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresó que en caso de ser cierta la denuncia el hecho “era muy grave”.

“De ser cierto es muy grave, muy grave. No solamente enchastra el uniforme policial, además como ministro me siento traicionado en el apoyo que le di. No puedo hablar de toda la fuerza, son tres y hay 33 mil. Pero si estos tres funcionarios cometieron este delito les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó Heber en conferencia de prensa.

El relato de una de las víctimas

Según relató una de las víctimas, cuando ocurrió el hecho se encontraba caminando junto a una amiga de 20 años cuando los efectivos de la Guardia Republicana se ofrecieron a llevarlas a la casa de una de ellas debido a que, según manifestaron los agentes, era una zona peligrosa.

Las jóvenes se subieron al móvil policial y los efectivos las invitaron a tomar una cerveza. Poco después, el vehículo se detuvo en un terreno baldío.

Una de las denunciantes se bajó del patrullero y el policía que iba sentado junto a ella también descendió y trató de darle un beso. La joven se negó y, según la denuncia, el uniformado la apretó contra la camioneta.

Dentro del móvil, otro de los agentes comenzó a tocar a la otra joven. Ella intentó resistirse, pero fue violada, según dice la denuncia.

Luego, los policías subieron a las jóvenes al patrullero y las dejaron en una zona poco iluminada del barrio.

En octubre de 2022, El País informó que una de las jóvenes se suicidó meses después del hecho.

