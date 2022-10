Con un “viva la libertad, carajo”, Bautista Gil lanzó su lista dentro del sector de Zubía

Política

El concejal vecinal por el Partido Colorado Bautista Gil Castillo, junto al diputado Gustavo Zubía, lanzó La Libertad Avanza, sector integrante de Tercera Vía -agrupación liderada por el legislador-, con el que competirá en las elecciones juveniles de la fuerza política.

Antes de que entraran el parlamentario y el joven militante, las presencias teloneras eran una bandera de Gadsen, icono libertario, colgada de un atril, y, arriba de la mesa en el escenario montado en la Casa del Partido Colorado, un whisky y el libro “Viva Batlle”, de Washington Abdala, para ser sorteados al final del evento.

Una vez iniciado el acto y tras ser recibidos por el tango “Por una cabeza”, los oradores pasaron a ocupar sus espacios en la tarima: a la izquierda, Zubía, en el centro, Gil Castillo y a la derecha, la militante del Partido Nacional y activista Romina Celeste.

Ella fue la primera en tomar la palabra, recalcando que si bien venía de la lista 2050 del PN, concurrió al acto para respaldar a Gil Castillo. “Vengo a apoyar a mi amigo, porque de la izquierda le pegan mucho”.

“Me molesta que a una persona tan joven, le den tanto palo. Veo en las redes la discriminación, se lo trata de ignorante por el simple hecho de ser jovencito, por las ideas revolucionarias que tiene, que creo que va mucho más de (Javier) Milei, porque si uno busca la libertad en el mundo, es importante llevarlo a la política", expresó.

"Y para esos zurdos, no van a poder con nosotros. Que quieren matar, que amenazan. Bueno, estamos acá y vamos a trabajar juntos, de ahora en adelante", culminó la nacionalista.

Al tomar la palabra —y luego del sorteo del whisky—, Zubía manifestó en primer lugar estar “muy contento con la venida de Bauti” a integrar las filas de su agrupación para participar de las elecciones juveniles y dijo que le alegra porque es “sangre nueva dentro del partido”.

“No solamente es nueva, sino también rebelde en muchos aspectos. Siento mucha empatía por él, ya antes de la propuesta para venir acá, porque estamos de acuerdo en muchas cosas. En algunas podemos no estar de acuerdo. No importa, la divergencia es parte de la naturaleza en todo momento. Pero estamos de acuerdo en algo importante (…), en que las fuerzas de oposición más importante que tenemos que hacer en la coalición tiene que tener coherencia operativa, que lamentablemente en los últimos tiempos notamos ciertas debilidades”, expresó el legislador.

Zubía, en referencia a la “acefalía” que se mantiene en Fiscalía General de la Nación, aseveró que “este gobierno, el Poder Ejecutivo, ha hecho muchas cosas bien, pero hay algunas en las que está en debe”, por lo que es importante la disonancia. “Me gusta la figura de Bauti porque no siempre entra en consonancia, sino, muchas veces en disonancia, inclusive con los que piensan como nosotros, pero que disonemos para que seamos una voz que dice: 'No, señor presidente, todo bien, lo apoyamos, seguimos perteneciendo a la coalición, seguimos siendo colorados, pero hay cosas que no nos gustan'. Eso no significa deslealtad”, sostuvo.

“Mi apoyo a Bauti, por la capacidad de hablar diferente a los políticamente correctos, que, en lo personal, a mi me tienen paspado”, añadió, dando paso al protagonista del acto.

Luego del sorteo del libro sobre Jorge Batlle, figura a la que ambos dirigentes colorados reivindicaron por su forma de renovar su partido, Gil Castillo, desde el atril engalanado con la bandera libertaria y bajo la mirada atenta del monumento a José Batlle y Ordóñez, tomó la palabra.

Gil comenzó agradeciendo al exfiscal por la “alianza” y a la militante nacionalista, de quien dijo que tienen más similitudes que diferencias. “Tenemos mucho más en común que cosas que nos separan y tenemos que trabajar en esas cosas en común y como decía el diputado y como pienso yo también, orientado hacia lo que realmente somos y no hacer un discurso que le caiga bien al progresismo”, dijo, en referencia a los militantes jóvenes del Partido Nacional.

El joven militante explicó que en un primer momento tomó la decisión de no participar en las elecciones, entendiendo que “están acordadas entre los dos grandes sectores” del partido y donde se “requiere de una estructura muy fuerte para poder participar”. Sin embargo, luego de hablar con varios compañeros, decidió lanzar la lista dentro de Tercera Vía, sector con el que más se identifica. “Con algunas diferencias, pero como decía el diputado, a veces también discrepar es parte del asunto y es parte de que justamente las cosas salgan bien, si no, estamos en Cuba o Venezuela”, afirmó.

En su discurso, expresó su visión de que el estado “nos va a matar a todos” y que “se mete en el bolsillo de la gente”, proclamando que se deben desmonopolizar, privatizar o erradicar estructuras del aparato gubernamental como Ancap, AFE, el Correo Uruguayo, el Ministerio de Ambiente o el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

A su vez, manifestó otro de los postulados que usualmente comparte en Twitter: “¿Saben lo que es lo que es la ideología de género? Es el nombre que en el siglo XXI se le puso a la lucha de clases. Porque se cayó el Muro de Berlín y hubo que inventar algo para seguir currando y seguir afanando. Y hoy, este gobierno, lo financia y tiene que dejarlo de financiar”.

Sobre el final de su discurso, Gil mencionó a una de sus inspiraciones políticas, el diputado libertario Javier Milei, en cuyo partido se inspiró para nombrar su nueva lista. “Ha sido una inspiración naturalmente para este espacio, ha sido una inspiración para otros espacios, para incluso un partido que se está formando y que nos parece que eso es lo que tiene que ver la dirigencia política”, destacó.

“Que si no queremos que se sigan yendo más jóvenes, particularmente aquellos que están preparados, aquellos que pueden generar laburo para el resto y traer riquezas al Uruguay, tenemos que aportar esas ideas. El libre mercado está demostrado hace décadas que es superior a los modelos estadocéntricos. Si no, todavía habría Unión Soviética”, afirmó.

Para culminar su discurso y con él su acto de bautismo político, el militante colorado gritó, a pleno pulmón el grito de guerra de su mayor referente de la otra orilla: “¡Viva la libertad, carajo!”.

