Bauti Gil se suma a sector de Gustavo Zubía y competirá en elecciones juveniles coloradas

El diputado aseguró que no tiene “mayores discrepancias ni concordancias” con Javier Milei, el referente político del joven tuitero.

El próximo miércoles, el concejal vecinal Bautista Gil Castillo lanzará La Libertad Avanza, su agrupación dentro del sector Tercera Vía, que integra el Partido Colorado y fue fundado por el diputado y exfiscal Gustavo Zubía.

En diálogo con Montevideo Portal, Zubía explicó que Gil Castillo se suma al sector para competir de cara a las elecciones juveniles de los colorados, que se realizarán 5 de noviembre. “Él me manifestó que Tercera Vía era el sector donde se sentía más identificado dentro del partido”, agregó.

Gil Castillo se identifica ideológicamente con Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; y Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Incluso el uruguayo replicó el nombre del partido político fundado por Milei para crear su sector dentro de los colorados.

Zubía explicó que en su discurso no tiene “mayores discrepancias o concordancias” con Milei. “En las especificidades puede que no esté de acuerdo en algunas cosas, pero no es que sea un problema si lo miramos desde una óptica general”, agregó el diputado colorado.

?? LANZAMOS EL MIÉRCOLES 26/10



?? Te esperamos a las 19:00 en la Casa del @PartidoColorado para decirle al estatismo que LA LIBERTAD AVANZA



?? Hablan: @GustavoZubia y @BautiGilC

?? Oradora invitada: @romina_uy

?? Presenta: @AleSanabriaUy pic.twitter.com/jofUDZTwAr — La Libertad Avanza ?? (@LaLibertadUru) October 20, 2022

A su vez, aclaró que, en su forma de hacer política, “Milei no es una referencia habitual”. “Es aceptable al mirarlo en general”, hizo hincapié Zubía.

Una vez que las elecciones juveniles pasen, Gil Castillo y Zubía deberán evaluar qué tan conveniente es que el joven concejal siga asociado a Tercera Vía. “Hermanos hoy, cuñados mañana, quizá”, sostuvo el diputado.

Explicó, además, que no hay ningún “compromiso” de que Gil Castillo siga con La Libertad Avanza en Tercera Vía.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, compartió un mensaje del joven dirigente, nieto de Luis Alberto Ney Castillo, directivo de la Fundación Pérez Scrimini y dirigente colorado que fue candidato a intendente de Montevideo en las elecciones de 2010. El cabildante respaldó al colorado y apuntó entonces contra los “soldados” de la ideología de género.

En la presentación de este miércoles, que se llevará adelante en la Casa del Partido Colorado, la oradora invitada será Romina Celeste, militante trans del Partido Nacional que se destaca por su militancia en redes sociales y por sus mensajes en los muros de Montevideo dedicados al Frente Amplio.

