Con “precisiones”, Negro respondió carta de los blancos tras reunión por Plan de Seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, respondió al Partido Nacional luego de la carta enviada tras la reunión por el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP).

En el documento, el jerarca aseguró que el plan busca un “país más seguro, justo y democrático”, y que “concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y la sociedad, que exige planificación a largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia”.

La carta sostiene que “los encuentros por seguridad buscan generar legitimidad política y social, y enriquecer el PNSP” a través de un “proceso participativo, ordenado y transparente. Con representación de partidos políticos, instituciones del Estado, sector productivo, academia y organizaciones sociales”.

Con respecto a los planteos del Partido Nacional, Negro realizó varias “precisiones”. Con respecto a la participación de autoridades del ministerio en los encuentros, señaló que se trata de “instancias de carácter técnico que no requieren la participación permanente de las autoridades políticas del Ministerio del Interior”, aunque aclaró que “el ministro y la subsecretaria han estado presentes en las dos instancias realizadas con los partidos y seguirán acompañando el proceso en los momentos que se consideren más oportunos”.

El ministro recordó, además, que los “lineamientos previos al PNSP” ya habían sido presentados “con detalle en las comisiones de seguridad de la Cámara de Senadores” el 29 de abril. Posteriormente, el 3 de julio, fueron expuestos ante la Cámara de Representantes en un “debate amplio y transparente”.

Sobre el proyecto de Ley de Presupuesto, Negro afirmó que “está siendo informado en su ámbito natural”, aunque tras un pedido del exintendente e integrante del directorio nacionalista, Enrique Antía, “se ofreció la posibilidad de concretar una reunión específica en el ministerio, para tratar el tema y mantener el enfoque técnico de los Encuentros por Seguridad”.

Finalmente, advirtió que todas las iniciativas legislativas “deben tramitarse en el ámbito parlamentario” y remarcó que las medidas propuestas por el Partido Nacional “serán analizadas considerando su pertinencia, viabilidad, oportunidad y evidencia de eficacia”.

